Hizbulá considera "humillante" el acuerdo alcanzado por Israel y Líbano y lo califica de "concesión gratuita" a Tel Aviv

¿Qué ha dicho? Naim Qasem ha señalado que el pacto es una "puñalada por la espalda" a los "movimientos de resistencia" contra Israel.

El secretario general de Hizbulá, Naim Qasem, ha condenado enérgicamente el acuerdo marco firmado entre Líbano e Israel, calificándolo de "humillación" y "renuncia a la soberanía". Qasem acusa a las autoridades libanesas de traicionar al pueblo y afirma que el acuerdo, mediado por Estados Unidos, es inválido. Critica que la retirada israelí esté condicionada al desarme de Hizbulá y exige el cumplimiento del memorándum de entendimiento entre EE.UU. e Irán, que permitiría la retirada total de Israel. Qasem promete que Hizbulá continuará su resistencia armada contra Israel, honrando el legado de los mártires y sacrificios del pueblo libanés.

El secretario general del partido-milicia libanés Hizbulá, Naim Qasem, ha condenado sin paliativos la firma del acuerdo marco entre el Gobierno de Líbano e Israel, que ha declarado inválido a todos los efectos antes de acusar a las autoridades libaneses de haberse convertido en traidores al pueblo y prometer una vez más que el grupo jamás depondrá las armas a través de esta iniciativa.

"Una humillación, una vergüenza y una renuncia a la soberanía". Así ha descrito el acuerdo marco firmado, pidiendo a las autoridades de Líbano que rectifiquen de sus "errores" porque está "destruyendo" el país. Así lo ha indicado en un extenso comunicado el máximo responsable de la formación armada en sus primeras palabras tras la rúbrica de este pacto, alcanzado con mediación por Estados Unidos, en el que aseguró que este acuerdo "carece de toda validez".

El texto definitivo del acuerdo marco firmado este pasado viernes por Líbano e Israel en modo alguno supone la retirada israelí de las zonas que ha invadido en el sur del país, sino una salida "gradual" y condicionada siempre al desarme de las milicias de Hizbulá, efectiva únicamente en dos "zonas piloto" que, según fuentes oficiales israelíes, se encuentran más allá de los límites originales de los que Israel llama la "zona de amortiguación" que se estableció en abril.

En su primera reacción a la firma del acuerdo, un indignado Qasem avisa de que "vincular la retirada israelí con el desarme de Hizbulá "es una propuesta muy peligrosa que traspasa todas las líneas rojas y convierte a Líbano en un títere en manos del enemigo israelí". Para el secretario general, el acuerdo es un documento "humillante, vergonzoso y una renuncia a la soberanía", además de que, a sus ojos, queda "nulo y sin efecto".

Qasem, en su lugar, exige a Israel el cumplimiento de los términos del memorándum de entendimiento firmado el pasado día 17 entre Estados Unidos e Irán y que sí abre la puerta a la posibilidad de que Israel se retire por completo de Líbano.

El secretario general de Hizbulá apunta directamente al Gobierno como responsable de emprender, el pasado 2 de marzo, las negociaciones con Israel, una "concesión gratuita" a Tel Aviv y una "puñalada por la espalda" a los "movimientos de resistencia" contra Israel, que Hizbulá abandera.

Por ello, Qasem pide que prevalezca el memorándum de entendimiento EEUU-Irán, que "garantizaba la integridad territorial y la soberanía de Líbano mediante la retirada completa de Israel", que debería ser acordada en un plazo de sesenta días desde la firma del acuerdo preliminar el pasado 17 de junio.

El secretario general de Hizbulá se ha declarado consternado porque esta cláusula era una "baza de importancia inimaginable" para Líbano a la que han renunciado las autoridades libanesas con la firma de este acuerdo con Israel, que ha conseguido lo que quería "sin coste alguno".

Qasem, por último, ha prometido que las milicias de Hizbulá seguirán combatiendo contra Israel. "Honraremos el legado de los mártires, los heridos, los prisioneros y los sacrificios del pueblo libanés, del ejército y de todas las organizaciones y entidades que ofrecieron mártires y heridos. Continuaremos la resistencia en el campo de batalla para derrotar a la ocupación", ha concluido.

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