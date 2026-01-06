Mucho más que una primera dama: así es Cilia Flores, la esposa de Maduro y una de las mujeres más influyentes del chavismo en Venezuela

¿Por qué es importante? Se enfrenta a los mismos cargos que su marido, con quien se casó en 2013 tras la muerte de Chávez, de quien fue consejera antes de que llegara al poder.

Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, es una figura clave en la política venezolana, conocida por su influencia y poder. Apodada la 'primera combatiente', ha sido una asesora cercana de Hugo Chávez y ha jugado un papel crucial en la carrera de Maduro. Flores se destacó al convertirse en la primera mujer en presidir el Parlamento, consolidando su peso político. Conoció a Maduro en los años noventa y se casaron en 2013. Recientemente, se enfrentó a un juez estadounidense, acusada de los mismos cargos que su esposo, lo que subraya su relevancia en el núcleo del poder venezolano.

Cilia Flores, la esposa del líder venezolano Nicolás Maduro, no es solo eso, la primera dama, sino que es considerada como una de las mujeres más poder del país, la que toma las decisiones en la sombra. En este sentido, durante la primera campaña de su esposo se la apodó como la 'primera combatiente' y, como abogada laboralista, asesoró a Hugo Chávez.

Nunca ha querido ser una mujer florero y por eso siempre ha estado vinculada a la política, con voz propia y ambición de poder. Flores fue una de las primeras colaboradoras de Chávez, incluso antes de que llegase al poder. "El comandante Chávez fue en nuestras vidas un foco de esperanza", aseguró poco después de su muerte. Asimismo, hizo historia al convertirse en la primera mujer en presidir el Parlamento, un papel que consolidó su peso político y su cercanía al núcleo duro del chavismo.

Conoció a su marido en la década de los noventa y en 2013, tras la muerte del comandante, se casaron. "Me impresionaste", reconoció Flores en una entrevista que concedió junto a su marido. Desde entonces comenzaron a aparecer juntos en todo tipo de actos oficiales. De hecho, se especula con que ella es la verdadera artífice de la carrera de Maduro.

Por otra parte, durante la primera campaña del líder venezolano a la presidencia se la bautizó como la "primera combatiente" e incluso ha protagonizado el programa de televisión 'Con Cilia en familia'.

Con todo, Cilia Flores, que el pasado lunes se enfrentó por primera vez a un juez estadounidense y que está acusada de los mismos cargos que su marido -conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y la conspiración para poseer dicho armamento de guerra- no es una mujer más, sino una de las figuras con mayor influencia real en el poder venezolano.

