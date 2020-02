Lo buscan por todas partes, Italia quiere saber quién es el denominado paciente cero del brote de coronavirus que ya ha provocado 200 contagios y que ha causado seis muertos en el norte del país.

Hasta ahora la pista que cogía más fuerza era la de un empresario que regresó de China hace unas semanas y que había estado en contacto con el paciente 1, Mattia, el primer caso diagnosticado. "Todas las televisiones dicen que soy el paciente cero, pero no me encuentran nada. Por lo que no sé si soy el paciente cero", señaló en una entrevista.

Tras ser examinado, las autoridades lo han descartado y ahora fijan su atención en una segunda pista: un agricultor de 60 años que ha frecuentado las zonas más afectadas y que presenta síntomas sospechosos.

Si se confirma, las autoridades podrán trazar la radiografía de la epidemia en Italia. De cómo en apenas unos días, el covid-19 se ha extendido por siete regiones provocando más de 200 infecciones. De hecho las autoridades han cerrado a cal y canto 11 localidades en las regiones de Véneto y Lombardía, las llamadas zonas rojas donde nadie puede entrar ni salir por la facilidad con la que el brote se propaga.

A pesar de todo, hay que recordar que el coronavirus no es más mortal que la gripe común, por la que han muerto más de 200 personas en España este invierno sin contar comunidades como Madrid, Andalucía o las dos Castillas.