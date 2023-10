El todopoderoso y millonario expresidente de los Estados Unidos, y candidato republicano a la reelección, Donald Trump, se enfrenta desde este lunes a uno de los tantos procesos judiciales que tiene abiertos en este momento: un juicio en Nueva York en el que se le acusa de fraude fiscal tras haber inflado el valor de su emporio empresarial. El lunes acudió a testificar en lo que fue la primera sesión de un juicio que puede alargarse hasta tres meses.

Este juicio se celebra tras una larga y profunda investigación que podría derivar en una millonaria sanción para el político y empresario, un proceso tan complejo como su entramado de empresas que cuesta entender, y que desgranamos en cinco claves:

Según la Fiscalía, Trump -junto con sus dos hijos mayores, además de dos socios- infló su patrimonio neto personal ante las instituciones financieras en 3.600 millones de dólares (unos 3.300 millones de euros) entre 2011 y 2021. La demanda está fijada en 250 millones de dólares.

El origen de la demanda se remonta a 2019, cuando el antiguo abogado de la empresa, Michael Cohen -quien fue además el encargado de realizar los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels- planteó preguntas sobre su estado financiero ante el Congreso.

Lo que se dirimirá hasta el 22 de diciembre son seis cargos relacionados con ilegalidades en las prácticas de la empresa, recoge EFE: falsedad documental, emisión de datos financieros falsos y fraude de seguros.

La acusación de fraude general ya se celebró la semana pasada con el fallo del juez Arthur Engoron, que declaró que efectivamente Trump había inflado su patrimonio.

Además de Engoron, la pesadilla en los últimos tiempos de Trump es la fiscal general del estado, Letitia James, quien ha liderado toda la investigación del patrimonio del magnate que ha acabado con una demanda civil.

Letitia James, la fiscala general del Estado en EEUU a quien Donald Trump llama "racista" | EFE/EPA/Peter Foley

Para Trump es más que una caza de brujas

Como era de esperar, porque ya ha utilizado el mismo discurso en otros procesos judiciales, el listado de improperios que ha soltado el expresidente estadounidense sobre este proceso es extenso.

"Es una auténtica caza de brujas para interferir en las elecciones de los Estados Unidos de América. Es totalmente ilegal", ha reprochado en declaraciones a la prensa recogidas por la cadena CNN.

"Acabo de llegar a la corte para luchar contra una fiscal general corrupta y racista y contra un juez fuera de control que odia a Trump, que se niega a aceptar una decisión del tribunal de apelaciones que deja fuera de combate el 80 por ciento de su caso", ha indicado en la red social Truth Social.

Trump ha seguido en la misma línea en unas declaraciones que ha realizado ante los medios de comunicación antes de entrar en la sala: "Están tratando de dañarme para que no lo haga tan bien como lo estoy haciendo hasta ahora", ha indicado, en relación a su carrera electoral para volver a la Casa Blanca en 2024.

Por otro lado, y sobre el supuesto inflado del valor de sus bienes, el diario New York Times recogía el pasado viernes que los abogados de Trump argumentan que la demanda de James no toma en cuenta de manera adecuada el valor de la marca Trump ni considera la naturaleza subjetiva de las valoraciones de bienes inmuebles: "El valor es lo que alguien está dispuesto a pagar. Las propiedades de Trump son Mona Lisas. Eso no es fraude, es el negocio inmobiliario", llegó a decir la abogada Alina Habba sobre, por ejemplo, la mansión de Mar-a-Lago, que el juez estimó en 18 millones y que los Trump sitúan en 1.000 millones, recoge Efe.

Qué le podría pasar

Trump podría perder el control de algunos de sus inmuebles más conocidos en Nueva York, lo que era el objetivo de la fiscala general del estado. La semana pasada ya se dio un primer paso y el juez Engoron ordenó la retirada de sus licencias comerciales en Nueva York, lo que los expertos dicen que probablemente conducirá a una venta o transferencia de esas propiedades, salvo una apelación exitosa de Trump.

Entre la decena de inmuebles propiedad de Trump que podría perder el magnate se encuentra la famosa Torre Trump y su apartamento de tres pisos situado en el número 725 de la Quinta Avenida en Manhattan

Detalles del juicio

La vista se está celebrando en la Corte Suprema de Nueva York y comenzó, como indicamos más arriba, este pasado lunes 2 de octubre. Tras la declaración de Trump llegará el turno de otros testigos, nada menos que un centenar de personas entre las que se encuentran trabajadores o extrabajadores de la empresa, indica EFE.

Algo que ha llamado la atención, por no ser lo habitual en Estados Unidos, es que este juicio se dirimirá con un solo juez y no consta de jurado, algo que Trump calificó de "injusto".