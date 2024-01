Vuelven las heladas y las nevadas a zonas de montaña este fin de semana. Atrás quedan los días en los que las temperaturas eran más cálidas de lo normal para la época del año.

El frío ha llegado este jueves a zonas como Madrid, donde las mínimas de 10 y 12 grados de la semana pasada han caído hasta los tres grados. Esta situación se repite en Valencia, donde las mínimas bajarán hasta los cinco grados, en vez de los 14 de hace unos días. A pesar de la bajada de temperaturas, no estamos ante una ola de frío.

El frío, que se concentrará en el lunes y martes, no será generalizado en todo el país. De hecho, no va a llegar ni al 10% de todo el territorio. Tampoco será duradero. Como mínimo, permanecerá durante tres días. Aún así, sí que hará mucho frío y se puede hablar de "masa de aire polar muy fría/gélida" o "episodio de bajas temperaturas". Pero no se cumplen las condiciones para hablar de "ola de frío".