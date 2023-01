Al temporal que lleva azotando el país desde la pasada semana le quedan horas, pero en España no nos libramos del frío. Este viernes decimos adiós a la tercera borrasca, la última del episodio, que se está alejando por el noreste peninsular.

Allí, todavía este viernes deberíamos tener mucha precaución con el viento, con rachas que ya han superado los 120 km/hora. El viento huracanado también deja olas que han alcanzado los seis metros y podrían dejar en Mallorca olas de mar arbolado de hasta nueve metros.

Pero a partir del fin de semana llega una nueva masa de aire frío polar, aunque en esta ocasión llega de origen continental, en vez de desde el atlántico. Por eso, será frío seco: las nevadas irán a menos, habrá sol, pero hará muchísimo frío.

De hecho, el próximo domingo, el lunes y el martes podrían ser los días más fríos de lo que llevamos del invierno -aunque a partir del sábado notaremos un descenso térmico progresivo- con heladas generalizadas y con capitales por debajo de los 7 grados bajo cero. Concretamente, el domingo y lunes, en muchas zonas se bajará de -4 ºC e incluso de -6 ºC en zonas de la meseta y páramos del centro e interior oriental. En zonas de montaña, se bajará de -10 ºC. La situación, con ligeros cambios, se mantendrá probablemente hasta el miércoles.

No obstante, no parece un episodio de ola de frío ya que no se cumplen los criterios de extensión, intensidad y duración necesarios para poder hablar en sentido estricto de una ola de frío, explican dese AEMET. Sin embargo, si al final los criterios se cumplieran, no apunta a una ola de frío especialmente intensa o extensa.

La previsión para este sábado

La cota de nieve estará este sábado entre los 200 y los 500 metros en el tercio nordeste peninsular y en torno a los 1.000 y 1.500 metros en el resto de la Península, con acumulaciones significativas en Pirineos. En Baleares se situará entre los 400 y 700 metros, con descenso de temperaturas mínimas generalizado.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se registrarán precipitaciones débiles en Galicia y mitad occidental del área cantábrica, que podrían extenderse al resto del Cantábrico. Probabilidad de lluvias débiles en la meseta norte, algo más probables, en los sistemas Central e Ibérico y, en los litorales de Andalucía oriental. En el Pirineo se registrarán chubascos y precipitaciones ocasionales en Baleares y Melilla.

En Canarias, el cielo estará nuboso, con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, y poco nuboso tendiendo a intervalos nubosos en el resto.

Probables bancos de nieblas matinales en los principales sistemas montañosos de la Península.

Las temperaturas máximas ascenderán en los tercios sur y oeste peninsulares y en Canarias; descenderán en el resto; las mínimas descenderán de forma generalizada, salvo en Canarias, donde habrá pocos cambios.

Se registrarán heladas en la mitad noreste peninsular, y en la meseta norte, así como en zonas de montaña del resto de la Península, resultando fuertes en Pirineos.

El viento soplará de componente norte, salvo en el Cantábrico donde predominara la componente este y en el Estrecho y Alborán donde lo hará el poniente; en general flojo en zonas de interior, salvo en el valle del Ebro e Ibérica oriental, y llegará a fuerte o con rachas muy fuertes en Pirineos, Ampurdán y norte de Baleares. En Canarias, alisios con intervalos fuertes entre islas.