Las fuertes tormentas y rachas de viento de casi 150 kilómetros por hora en Comunitat Valenciana dejan daños y decenas de incidencias

Los detalles La Iglesia de San Catalina (Alzira) ha sufrido importantes daños en la fachada, mientras que el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha atendido más de 50 servicios.

Las tormentas del jueves han afectado a la Comunitat Valenciana con intensas lluvias, granizo y vientos de hasta 149 km/h, causando numerosos incidentes, especialmente en La Ribera. Sumacàrcer registró las mayores rachas de viento, seguidas de Alzira, donde la tormenta dañó la Iglesia de Santa Catalina. Otros municipios como Corbera y l'Alcúdia también sufrieron fuertes vientos. En la Safra, se acumularon 32 litros de agua por metro cuadrado en 20 minutos. La AEMET ha activado aviso naranja por lluvias y tormentas, y se espera mal tiempo durante el fin de semana. Protección Civil recomienda precaución al conducir y evitar zonas inundables.

Las tormentas de este jueves ya han llegado a la Comunitat Valenciana con fuertes lluvias, en ocasiones acompañadas de granizo, y rachas de viento de hasta 149 kilómetros por hora que han provocado algunos daños y han dejado decenas de incidencias, especialmente en puntos de La Ribera.

Según ha indicado la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) en X, Sumacàrcer es la localidad donde se han registrado las mayores rachas de viento que han rondado los 150 kilómetros por hora. Le ha seguido Alzira, con 143 km por hora. Allí, la tormenta ha provocado daños en la Iglesia de Santa Catalina.

"No esperábamos este reventón térmico. Ha caído el diluvio universal con viento", ha declarado Alfons Domínguez, alcalde de Alzira. El regidor ha lamentado los daños en la Iglesia, afirmando que "tiene 500 años y en 500 años nunca ha pasado eso".

"Le ha arrancado el techo del altar mayor y la cúpula ha quedado al aire. No está preparada para soportar agua y esperemos que pare. Está clausurada, a la espera de informe técnico", ha apuntado.

Otros municipios que han sufrido el fuerte viento son Corbera, con 125 kilómetros por hora; l'Alcúdia, 114; Benimuslem, 106; Carcaixent, 105; Gavarda, 105; Castelló, 103; Sueca, 103 y Cotes, 101. Además, en la Safra (Villena) se han acumulado 32 litros por metro cuadrado en solo 20 minutos.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la Comunitat Valenciana ha explicado, también en redes sociales, que la tormenta del sur de Valencia está saliendo al mar por la zona de Cullera, El Perelló y El Saler. A su paso se han producido fenómenos muy violentos, como rachas de viento muy fuertes.

Decenas de incidencias

Pasadas las 14:00 horas de este jueves, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han actuado en más de 50 servicios relacionados con las incidencias provocadas por estos episodios en La Ribera, en localidades como Alzira, Massalavés, Benimuslem y Algemesí.

Estos servicios se han centrado en los trabajos de saneamientos, árboles, cornisas y piedras.

Asimismo, los Bomberos del Ayuntamiento de València han registrado un único incidente, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat.

Mal tiempo todo el fin de semana

Estos fenómenos son reventones húmedos que, como ha explicado la AEMET, provocan rachas superiores a 90-100 km/h, a lo que hay que sumar los desplomes de aire desde capas medias que generan daños en arbolado y estructuras frágiles.

Por ello, la AEMET ha activado el aviso naranja por lluvias y tormentas en el interior de Alicante, litoral e interior sur de Valencia a partir del mediodía, tras un miércoles y una noche con temperaturas máximas y mínimas de récord por calor.

El organismo también ha advertido que las tormentas y chubascos localmente fuertes se extenderán a lo largo de todo el fin de semana en el litoral valenciano. Por ello, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia pide evitar desplazamientos innecesarios y extremar las medidas de seguridad.

Máxima precaución por las tormentas

En la misma línea, Protección Civil recomienda que, en caso de estar conduciendo, disminuir la velocidad, extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua; si hay que viajar, circular preferentemente por carreteras principales y autopistas; y en caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos.

En este sentido, recuerda que un rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos, provocando daños a bienes ajenos e incluso obstaculizando el flujo natural de la corriente.

Igualmente, recalca que si comienza a llover de manera torrencial, hay que pensar que existe riesgo de inundación, por lo que no se debe atravesar con el vehículo ni a pie los tramos inundados, porque desconoce lo que puede haber debajo del agua, y localizar los puntos más altos de la zona. Del mismo modo, pide no intentar salvar el automóvil en medio de una inundación.

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