Cinco comunidades continúan en alerta por altas temperaturas tras el fin de la ola de calor

Los detalles Predominará una situación de estabilidad salvo por la presencia de unas bajas presiones en el noroeste peninsular, donde se esperan cielos nubosos y precipitaciones en general débiles.

Las altas temperaturas mantienen activas las alertas en varias comunidades autónomas debido a la ola de calor. Este viernes, Aragón, Baleares, Cataluña, Navarra y La Rioja estarán en aviso por calor, con temperaturas que podrían superar los 34-36 grados, alcanzando puntualmente los 37-38 grados. Las alertas se centran en Huesca, Teruel, Zaragoza, Mallorca, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, y diversas zonas de Navarra y La Rioja. Se espera una normalización de temperaturas y estabilidad general, aunque con cielos nubosos y lluvias débiles en el noroeste. En el resto del territorio, cielos despejados, con algunas nubes altas y bajas en el área mediterránea. El sábado se prevé una bajada de temperaturas en el norte, concentrándose el calor en el este y centro, con tormentas en el norte.

Las altas temperaturas siguen activando las alertas en algunas comunicades autónomas tras la ola de calor. Este viernes estarán en aviso por calor Aragón, Baleares, Cataluña, Navarra y La Rioja. Las temperaturas serán muy altas en el nordeste peninsular y Baleares. Así, se superarán los 34-36 grados y se podrán alcanzar los 37-38 grados de forma puntual.

En concreto, los avisos por calor se registrarán en Huesca, Teruel y Zaragoza; Mallorca; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; Centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra; y Ribera del Ebro de La Rioja.

Continuará la normalización de las temperaturas y predominará una situación de estabilidad salvo la presencia de unas bajas presiones en el noroeste peninsular, donde, bajo un flujo atlántico, se esperan cielos nubosos y precipitaciones en general débiles, aunque pueden ser persistentes.

En el resto del territorio, habrá en líneas generales cielos poco nubosos o despejados, con presencia de nubes altas y algunas nubes bajas en el área mediterránea. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en la Península, especialmente en zonas de montaña del Cantábrico oriental, Alto Ebro e Ibérica norte, en donde puede haber algún chubasco o tormenta aislados.

Por lo demás, el pronóstico recoge intervalos nubosos y precipitaciones débiles en el norte de Canarias y cielos poco nubosos o despejados en el sur. Asimismo, indica que son probables las brumas o bancos de niebla matinales en el Cantábrico, Galicia y de forma puntual en los litorales mediterráneos. Se espera calima muy débil sobre la Península.

Para el sábado, notaremos más bajada de temperaturas en el norte, concentrándose el calor en la mitad este y en zonas del centro. Además, seguirá habiendo tormentas en el norte.

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