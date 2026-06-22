A Coruña y Cádiz se libran de las temperaturas extremas durante la ola de calor

Ambas capitales, para su fortuna, no superan los 30 grados. Más Vale Tarde conecta con Cádiz para ver cómo están disfrutando de su "refugio apetecible".

La mayor parte de nuestro país está sufriendo los estragos de las altas temperaturas, pero existen dos capitales que, para su fortuna, no pasan de los 30 grados: A Coruña y Cádiz.

"Nos llama la atención de esta última que no va a superar los 30 grados", indica Iñaki López. Sonia Espejo conecta desde una playa de esa ciudad para desvelar a qué se debe ese frescor.

La reportera cuenta que la playa es un "refugio apetecible". Como muestra, "muchas de las sombrillas no están ni abiertas porque no hace falta abrirlas". "La brisa es apetecible, el sol no quema, como de costumbre, y la gente disfruta de esta Cádiz maravillosa", añade.

Espejo cuenta que, aunque este lunes estén disfrutando de esos 26 grados, el martes la temperatura va a subir hasta los 28 grados. "No tenemos avisos activos ni hoy ni mañana", expone, "pero la gente está disfrutando desde ya porque, probablemente, en unos días sí que venga ese calor más insoportable".

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