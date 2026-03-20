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Avisos por viento y oleaje

La borrasca Therese continúa dejando intensas lluvias en Canarias y se extiende al sur peninsular

Los detalles La borrasca llega a la Península tras dejar abundantes lluvias en Canarias. Therese traerá precipitaciones a prácticamente toda la mitad sur del país y a Galicia.

Un hombre camina bajo la lluvia en Las Palmas de Gran Canaria
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La borrasca 'Therese' continuará dejando lluvias abundantes, nieve en las cumbres, rachas muy fuertes de viento y un importante temporal marítimo en Canarias durante el fin de semana. Un temporal que llegará también a la Península, con precipitaciones que caerán en la mitad sur y en Galicia.

Las precipitaciones podrán ser localmente fuertes, aunque en líneas generales no alcanzarán tanta intensidad como en el archipiélago canario. Asimismo, también habrá vientos intensos y temporal marítimos en puntos del sur de Andalucía.

Las lluvias serán especialmente intensas en Cádiz y en Málaga. En el resto de la mitad sur, lloverá con menos intensidad. También hay avisos activos por viento y oleaje en algunas zonas de Andalucía.

Todo esto con temperaturas más bajas este viernes y que se irán recuperando en los días siguientes.

La borrasca 'Therese' seguirá provocando tiempo inestable en Canarias, donde empieza lo peor con lluvias generalizadas, localmente fuertes o incluso muy fuertes. Hay avisos naranjas por viento y oleaje.

El domingo podríamos tener un día más primaveral, quedando algún chubasco débil. Para este día, se espera que las temperaturas comiencen a subir de nuevo.

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