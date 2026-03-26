Ahora

20 años después

Yolanda Díaz anuncia los trámites para formar el Consejo del Trabajo Autónomo atascado durante dos décadas

Los detalles El Ministerio de Yolanda Díaz ha asegurado este jueves que hoy hay una "importante reunión con autónomos". "Vamos a constituir el Consejo del Trabajo Autónomo", ha anunciado.

Yolanda Díaz anuncia los trámites para formar el Consejo del Trabajo Autónomo atascado durante dos décadasYolanda Díaz anuncia los trámites para formar el Consejo del Trabajo Autónomo atascado durante dos décadasAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que su Ministerio ha iniciado los trámites para formar el Consejo del Trabajo Autónomo atascado durante dos décadas.

Así lo ha asegurado la ministra en el Foro Económico de eldiario.es, donde ha indicado que este jueves e constituirá el Consejo del Trabajo Autónomo. "Vamos a cumplir con la ley y vamos a darles derechos. Me postulo a favor de la transposición de la directiva europea", ha indicado Díaz.

Sobre la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, Yolanda Díaz ha denunciado que "esta guerra de Trump hace que solo ganen grandes empresarios y los oligarcas". "Que el PP no de el voto favorable es de una gravedad mayúscula. Hablamos de las cosas de comer", ha denunciado Díaz respecto a la votación de este jueves en el Congreso, donde se votará el decreto anticrisis para hacer frente a los estragos de la guerra.

Así, Díaz ha fardado de que "España es hoy un faro en el mundo". "No somos la excepción. Somos la inspiración a colegas europeos y a todo el mundo. Es posible gobernar bien dando tranquilidad a la gente", ha añadido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump asegura que Irán tiene "muchas ganas de llegar a un acuerdo" pero que "tienen miedo de decirlo" porque creen que "su propia gente los matará"
  2. Rufián carga contra el "'malmenorismo'" del PSOE por un decreto anticrisis "rácano": "Les cuesta mucho hacer cosas que son muy sencillitas"
  3. Vox abre expediente a Iván Espinosa de los Monteros para expulsarle del partido
  4. El INE confirma que el PIB creció un 2,8% en 2025 tras acelerarse a final de año
  5. Cierre de 50.000 aulas de educación primaria y 63.000 médicos menos: qué pasaría si la migración se redujera en España
  6. Rosalía suspende su concierto en Milán por una intoxicación alimentaria: "Estoy realmente mal"