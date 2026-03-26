Yolanda Díaz anuncia los trámites para formar el Consejo del Trabajo Autónomo atascado durante dos décadas

Los detalles El Ministerio de Yolanda Díaz ha asegurado este jueves que hoy hay una "importante reunión con autónomos". "Vamos a constituir el Consejo del Trabajo Autónomo", ha anunciado.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que su Ministerio ha iniciado los trámites para formar el Consejo del Trabajo Autónomo, atascado durante dos décadas. En el Foro Económico de eldiario.es, Díaz aseguró que el Consejo se constituirá este jueves y enfatizó su compromiso con la transposición de la directiva europea para otorgar derechos a los autónomos. Además, criticó la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, señalando que beneficia a grandes empresarios. En el contexto nacional, lamentó la falta de apoyo del PP al decreto anticrisis y destacó que España es un referente mundial en buena gobernanza.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que su Ministerio ha iniciado los trámites para formar el Consejo del Trabajo Autónomo atascado durante dos décadas.

Así lo ha asegurado la ministra en el Foro Económico de eldiario.es, donde ha indicado que este jueves e constituirá el Consejo del Trabajo Autónomo. "Vamos a cumplir con la ley y vamos a darles derechos. Me postulo a favor de la transposición de la directiva europea", ha indicado Díaz.

Sobre la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, Yolanda Díaz ha denunciado que "esta guerra de Trump hace que solo ganen grandes empresarios y los oligarcas". "Que el PP no de el voto favorable es de una gravedad mayúscula. Hablamos de las cosas de comer", ha denunciado Díaz respecto a la votación de este jueves en el Congreso, donde se votará el decreto anticrisis para hacer frente a los estragos de la guerra.

Así, Díaz ha fardado de que "España es hoy un faro en el mundo". "No somos la excepción. Somos la inspiración a colegas europeos y a todo el mundo. Es posible gobernar bien dando tranquilidad a la gente", ha añadido.