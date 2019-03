Un invidente afectado por las preferentes, indignado con el archivo de la causa: "Siento vergüenza. Fuimos estafados"

Carlos Penal, invidente, es uno de los preferentistas que, tras la decisión de la Audiencia Nacional, se ha sentido indignado: "Me parece una desfachatez". El recuperó, por la vía civil su dinero, pero esperaba una respuesta penal. Critica que el auto señale que no se ha acreditado que hubo intención de "engañar" en la venta de preferentes: "Nosotros fuimos estafados, diga lo que diga el juez Andreu. Siento vergüenza que un juez diga eso".

Alberto Funes se pregunta cómo se puede decir que no hubo intención de estafa con esta documentación. Un folleto para clientes donde se apuntaba 100% recuperable el dinero y otro de los comerciales que expresamente se prohibía enseñarlo a los clientes. Pudo recuperar su inversión pero no la de sus padres ya fallecidos y hoy se emociona: "Me acuerdo de los que ya no están presentes. Desde arriba también pensaran si el juez Andreu podía haber hecho algo más".

Laura de los Santosecha un vistazo a toda la documentación que necesitó en la lucha de sus padres y aunque consiguió que le devolvieran todo el dinero, siente que la decisión del juez es un mazazo para los preferentistas que no sabían lo que les estaban vendiendo los comerciales de las cajas: "Confiaban en ellos. Esto a todos se les comercializó como un plazo fijo. Me imagino que esto no sería una coincidencia entre los comerciales sino que alguien les diría que tenía que ser así".

Tres de cada cuatro preferentistas de Caja Madrid y Bancaja han recuperado su inversión por arbitraje o vía civil. La sensación que se les queda a algunos es que eso no es suficiente aunque el juez Andreu haya archivado la causa.