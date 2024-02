Trabajadores de la ONG española Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han convocado para este miércoles paros parciales para protestar contra una importante subida de sueldo de altos cargos, la cual se ha adoptado sin negociación previa con los sindicatos.

Según cuentan fuentes del comité de empresa de los trabajadores a laSexta, la organización informó el pasado 21 de diciembre de la subida salarial, adoptada mediante un complemento para 257 trabajadores y trabajadoras de los dos grupos profesionales más altos y de todos los territorios, que en total representan el 16,5% de la plantilla.

Los trabajadores denuncian esta importante subida, que llega a suponer entre un 13% y un 24% del sueldo, después de haber dificultado en negociaciones anteriores las subidas salariales de los trabajadores: "No es que estemos en contra de que se suba, sino que se sienten a negociar igual que con el convenio, una negociación que fue muy larga y en la que la organización se levantaba continuamente de la mesa sobre todo en cuestiones de índole salarial", señalan fuentes sindiciales. Estas rechazan que se haya adoptado por la vía del complemento y no el salario base, evitando así tener que enfrentarse a una negociación con el comité de empresa.

Además, esta subida se aplicó en diciembre y de forma retroactiva para todo 2023.

Otra de las cuestiones que denuncian las trabajadoras es que se aplique esta subida a altos cargos cuando "se nos argumenta muchas veces falta de presupuesto" para llevar a cabo sus proyectos y para cubrir bajas laborales, razón por la que sienten que no están dando "la atención que las personas refugiadas necesitan".

Paros en varias delegaciones

Las movilizaciones anunciadas tienen lugar después de un intento de mediación de la delegación de Madrid, lugar de la sede central, y que no ha sido fructífero en Madrid. El comité de empresa pidió la paralización de ese complemento, medida que la organización no aceptó. Este martes tenía lugar también la mediación en Valencia, trámite necesario antes de poder sumarse a la protesta.

Así este miércoles, trabajadores de las delegaciones de Madrid, Álava, Navarra, Málaga, Guipúzcoa, Cataluña pararán de forma parcial para plantear sus reivindicaciones.

Además, y en respuesta al principal argumento de la organización, que alega una fuga de talento, los trabajadores aquejan sentirse despreciados: "Lo que la plantilla entiende es que el talento lo tienen desde los puestos de recepción" hasta los más altos, "máxime cuando no se han cubierto los puestos necesarios", esgrimen.

La empresa quiere retener profesionales

Tras esta convocatoria, CEAR, ONG española fundada en 1979 y una de las más importantes en el trabajo con refugiados, ha emitido un comunicado en el que defiende su subida salarial y explica que el grupo profesional que ahora se ve beneficiado no había disfrutado de subidas al nivel de categorías inferiores en la firma del último convenio colectivo, aprobado en 2021. Esa categoría superior había obtenido subida equivalente al IPC, mientras que las inferiores habían conseguido, mediante negociación, aumentos de entre el 12% y el 20%, señalan

"Esto ha ido generando una situación de desequilibrio interno de difícil gestión, con una pérdida de poder adquisitivo importante en los grupos profesionales 0 y 1 de un 5,3%", explica el comunicado.

Esto, señalan, "ha puesto en evidencia la falta de atractivo económico para la asunción de puestos con algún grado de responsabilidad en CEAR, provocando que muchas personas trabajadoras de la entidad decidieran no asumir responsabilidades debido a la poca diferencia económica existente que no compensaba este compromiso. Esta situación ha provocado fuga de profesionales y enormes dificultades para cubrir determinados puestos por no poder competir con los salarios del sector, ni con el mercado para esos niveles de responsabilidad".

CEAR apunta también que, desde 2021, la plantilla ha crecido un 35%, las plazas de acogida un 77% y el presupuesto casi un 50%.