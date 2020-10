El Tribunal Supremo ha deliberado y resuelto cuatro recursos de casación en relación con la cláusula de interés variable IRPH. En todos ellos, siguiendo la juridisprudencia del TJUE, ha apreciado falta de transparencia por no haberse informado de la evolución del índice de los dos años anteriores.

No obstante, ha procedido a hacer el análisis de abusividad concluyendo que en estos cuatro casos no había abusividad. De momento el Supremo no aclara si esto significa que no se va a devolver el dinero a los afectados.

El fallo ha sido comunicado a los procuradores de las partes y en los próximos días se redactará el texto íntegro de la sentencia.

Pero, ¿en qué consiste exactamente este índice? El IRPH, o Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, es el segundo más utilizado en nuestro país para constituir hipotecas, por detrás del euríbor. Lo elabora mensualmente el Banco de España y se publica en el Boletín Oficial del Estado.

¿Cómo se calcula?

Haciendo un promedio de los tipos de interés de todas las hipotecas -tanto a tipo fijo como variable- constituidas en el país que vayan a tener una duración superior a tres años. En este cálculo se incluyen las comisiones, el euríbor, los diferenciales y la TAE. Con ello, el Banco de España elabora una media aritmética simple, en la que todos los bancos cuentan lo mismo (al margen de cuántas hipotecas concedan).

¿Cómo saber si la nuestra es una de las hipotecas afectadas?

Si este es el índice de referencia de nuestra hipoteca, debería aparecer en la escritura, en la cláusula relativa a los tipos de interés.

La reclamación de los hipotecados con IRPH se remonta a hace varios años, entre 2013 y 2016, cuando el valor de este índice se estabilizó cerca del 2%. El euríbor, en cambio, fue cayendo, por lo que los clientes que tenían el tipo de interés vinculado al IRPH en la práctica resultaban perjudicados.

En 2017, el Supremo avaló las cláusulas del IRPH por considerar que la referencia a un índice oficial no implicaba falta de transparencia. La Justicia Europea, en línea con lo que ya manifestó el Abogado General del TJUE, ahora considera que estas cláusulas sí pueden ser abusivas.

¿Cuánto dinero podrías recuperar?

Si la tuya es una de las hipotecas afectadas, en esta herramienta de Help My Cash puedes calcular una estimación de cuánto dinero tendrían que devolverte si la resolución judicial te fuera favorable: