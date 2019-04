Los sindicatos se manifiestan en 40 ciudades contra la precariedad laboral y para reclamar "salarios dignos"

Primera gran manifestación de la legislatura contra la precariedad laboral y la escasa subida de las pensiones en la que los sindicatos reclaman un giro en las políticas de empleo: "Millones de trabajadores como consecuencia de la degradación del empleo que ha provocado la reforma laboral viven con salarios de miseria" denuncia Fernández Toxo, líder de CCOO.

Confiesan que las negociaciones con la patronal de empresarios se encuentran congeladas y no descartan convocar una huelga general si el gobierno no mueve ficha: "No hay ningún elemento que nos impida utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance y una es la huelga general" asegura Pepe Álvarez Suarez, líder de UGT.

Marchas que se repiten en más de 40 ciudades porque no aguantan más la situación: "El trabajo de la mujer es peor, en peores condiciones y hay más desempleo de las mujeres". Que quieren el Gobierno destierre para trabajar con dignidad.