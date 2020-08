Los pocos extranjeros que este 2020 han llegado a las costas españolas se han encontrado con paseos y playas semivacías, quioscos cerrados y tiendas y chiringuitos sin clientes. "Esto estaba a rebosar: la playa llena, todo el mundo a esta hora tomando sus cócteles, sus cafecitos…", explica a laSexta Vanesa Natoli, trabajadora del chiringuito 'Las Barcas'.

Así lo ve también Álvaro Prado, hamaquero: "El año pasado se hacían 50 hamacas al día. Este año, si se hacen 30, es un día muy bueno". Aunque las reservas han crecido un 5% en la última semana, según la plataforma 'TravelGateX', estos datos están muy lejos de lo esperado: son sólo un 45% de los registrados en 2019.

Por ello, trabajadores como Sandra Beceiro, coctelera, lo tienen claro: "Este verano no es de extranjeros, es de locales". Las cancelaciones internacionales se han disparado. Según datos de 'TravelGateX', Reino Unido lidera el ranking, con un 91%. Le siguen Irlanda, con un 56%; Noruega, con un 41%; Argentina, con un 38%; y Dinamarca, con un 37%.

"Andalucía y Canarias se están comportando ligeramente mejor que el resto de destinos", ha afirmado José Díaz, director comercial de 'TravelGateX'. A algunos turistas no les importa ni la cuarentena impuesta por sus gobiernos ni las recomendaciones de no visitar España, y asegurna: "Aquí me siento más segura que en casa porque aquí todo el mundo lleva mascarilla".

Cae un 8% el precio medio por estancia y crece el turismo nacional. "Tenemos el hotel al 65% pero porque estamos al 100% con clientes nacionales", ha contado la hotelera María Martínez. De hecho, ocho de cada diez reservas realizadas en nuestro país son de españoles; un 20% más que el año pasado, según 'TravelGateX'. El sector hotelero español da casi por perdido el mes de agosto.