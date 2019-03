¿Quién defiende el 'sí' y quién defiende el 'no' en el referéndum de Grecia?

Grecia se divide entre el 'sí' y el 'no' ante la misma pregunta: "¿Acepta usted las condiciones que las insituciones europeas propusieron a Grecia el 25 de junio?". "¿Debería aceptarse el acuerdo que fue entregado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional en el Eurogrupo del 25.06.2015 y que se compone de dos partes y que constituye su propuesta unificada?".



Partidarios de una y otra respuesta ya han demostrado su postura en la calle y aseguran que se sienten "perdidos" y que no saben "en qué creer". El lunes, lo hacían quienes apoyan el 'no'. Miles de personas se concentraban en la plaza Syntagma convocados por Syriza en contra de las medidas de austeridad de Bruselas.

Tan sólo 24 horas después, lo hacían, en el mismo lugar, los partidarios del 'sí', pero, ¿quiénes forman cada grupo? Dentro de Grecia, a favor del 'sí', los partidos proeuropeos, es decir: la conservadora Nueva Democracia, los socialistas del Pasok y el partido liberal To Potami apoyado, en su mayoría, por clases medias urbanas y trabajadores de profesiones liberales.



A ellos, se une el Movimiento de Socialistas Democráticos del ex primer ministro socialista Papandreu. Al margen de partidos políticos, el 'sí' es también la opción para muchos empresarios, sobre todo del sector turístico, que piden un acuerdo para evitar la incertidumbre económica. Y también para los agricultores de zonas rurales, cuyo voto tiene gran tradición conservadora.

Frente a ellos, quienes están a favor del 'no': el propio Gobierno griego, liderado por Syriza, los partidos de la extrema izquierda parlamentaria como Antarsya o los socios de Gobierno de Tsipras, la derecha nacionalista de Griegos Independientes. A favor o en contra. Sólo el voto de los griegos en el referéndum será el que definitivamente incline la balanza.