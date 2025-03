Por qué la cancelación masiva de cuentas de BBVA es probable que no te afecte.

¿Cómo me afecta? El banco BBVA inició a principios de año la cancelación de diversas cuentas bancarias y muchos de sus clientes internacionales han recibido la noticia recientemente. Descubre si tu cuenta se encuentra entre las afectadas.

Que no cunda el pánico. La cancelación masiva de cuentas por parte de BBVA es real, pero quizás no tan alarmista como puede parecer. Especialmente para sus clientes españoles, que por ahora parecen no estar del todo afectados por esta acción.

De hecho, si eres cliente de BBVA y aún no has notado cambios en tu actividad bancaria, puede que no estés afectado en absoluto por este cambio. ¿A qué se debe esta cancelación masiva de cuentas por parte de BBVA? ¿Hay algo que los clientes del banco deban tener en cuenta? Desvelamos todas las dudas.

A qué clientes afecta el cierre masivo de cuentas de BBVA

Lo cierto es que esta decisión del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria parece estar afectando únicamente a sus clientes en México.

Desde el 17 de enero de 2025 BBVA México comenzó a cancelar las primeras cuentas de acuerdo a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros del aprobada por el gobierno mexicano en 2007.

Así, el propia banco lanzaba un comunicado oficial para avisar a sus clientes del proceso de cancelación a sus clientes, donde se indicaba que "se realizará la cancelación de las cuentas que no hayan tenido actividad en los últimos tres meses."

Las cuentas de BBVA afectadas por las cancelaciones masivas son:

El Libretón

Mi Despensa

Membresía BP

Link Card (Antes Winner Card)

Maestra PyME BBVA

Libretón 2.0

Libretón Premium

Solución Personal

Tarjeta de Pagos

Contigo BBVA

Maestra Particulares

Envíos de Dinero

Cuenta Express

Libretón Dólares

Maestra Dólares Frontera

Maestra Dólares PyME

Maestra Patrimonial Dólares

Libretón Básico

Tarjeta Básica BBVA

Tarjeta Nómina BBVA

El comunicado oficial de BBVA

El aviso de cancelación de cuentas lanzado por BBVA, que data de marzo de 2025, llegó a todos sus clientes afectados y permanece disponible en la página web del banco para México. En este comunicado oficial informa del por qué de sus acciones así como del periodo en el que cada cuenta podría ser cancelada.

Periodo de cancelación de cuentas

Así, BBVA ha establecido un periodo por franjas mensuales para eliminar cada una de las cuentas afectadas por esta ley. De este modo, el proceso se inició en enero de 2025 y terminará en el mes de diciembre del mismo año.

La inactividad comienza a registrarse a partir de octubre, noviembre y diciembre de 2024 y las últimas cuentas que se cancelarán en diciembre atienden a un periodo de inactividad en septiembre, octubre y noviembre de 2025, tal y como indica el documento oficial adjunto a esta noticia.

Teniendo todo esto en cuenta, si resides en España y posees una cuenta al uso registrada en la entidad de BBVA en España, lo más probable es que no te afecte esta cancelación masiva de cuentas de BBVA.