La etiqueta del precio del aceite de olivano ha dejado de cambiar a más en España. De hecho, en apenas un mes de verano un litro de aceite de oliva ha pasado de costar de media 8,16 euros el litro a valer 9,42 euros. Un incremento del 15,4% en el precio.

En redes sociales, centenares de usuarios se hacen eco de que un litro del líquido más usado en nuestras cocinas roce ya los diez euros, lo que ha hecho que el video de un joven español en Dublín se viralizara: en Irlanda el litro de aceite de oliva virgen extra español cuesta, según el video del joven, 4,65 euros .

No ha sido la única publicación al respecto, en seguida otros españoles residentes en el extranjero han comenzado también a subir lo que cuesta el aceite fuera de nuestras fronteras. En Suiza, el litro de una conocida marca española está a 6,90 euros. En Portugal, el litro se vende a 6,53 euros y en Francia podemos encontrar el litro de oro líquido a 6,99 euros. Incluso un usuario colgó una foto donde se veía el aceite en Rusia, ¿el precio? 599 rublos (que son 5,72 € el litro).

¿Por qué pasa esto?

Que el aceite no deje de incrementar su precio tiene una explicación bastante sencilla que nos cuenta Antonio, productor de aceite: "Falta producto y la climatología en el campo no ayuda a que lo haya". Es decir, la cosecha de la oliva no ha sido precisamente buena estos dos últimos años debido a los fenómenos meteorológicos extremos y, por tanto, hay poca oferta y misma demanda, así que el mercado responde subiendo el precio.

Sin embargo, eso no responde a la pregunta de por qué en otros países el precio es más bajo. Para explicarlo, hablamos con Teresa Pérez, directora gerente en Organización Interprofesional del Aceite de Oliva, que nos arroja luz sobre el tema. "El valor medio de las exportaciones a Irlanda en el primer trimestre fue de 4,01 euros el litro", ha señalado Pérez.

"En ese país, el consumo medio al año de aceite es de 700 mililitros, por lo que un ciudadano va a tardar mucho más tiempo en ir al lineal a comprar y, por tanto, aún están haciéndose con el stock que recibieron en el primer trimestre, cuando el litro estaba entorno a los cuatro euros", ha detallado.

Mientras, en España consumimos hasta 11 litros de aceite por persona al año, lo cual hace que nuestras botellas duren en el supermercado mucho menos y, por tanto, el precio esté actualizado. Es decir, en unos meses, el precio del aceite también se disparará en aquellos países donde hoy lo vemos mucho más barato.

La OCU: "Es inexplicable"

Pero esta explicación no le es suficiente a la Organización de Consumidores. "Resulta inexplicable que siendo España el principal productor mundial, los precios sean más altos que en otros países", ha dicho el portavoz de la organización, Enrique García.

Ante esta situación OCU, ha pedido al Ministerio de Agricultura que lleve a cabo inspecciones inmediatas para garantizar un control de la cadena de producción del aceite de oliva para evitar los abusos y la especulación que pudiera producirse y que tiene efectos negativos tanto para el sector como para los agricultores y especialmente para los consumidores.