Lo publican tras 33 años y son los primeros: la Corona británica paga casi 15 millones de euros en impuestos, pero cuesta a los ciudadanos 152 millones

Los detalles A simple vista, pueden parecer grandes cantidades, pero es bastante ridículo si se tiene en cuenta la fortuna que amasan. A los 152 millones de euros que reciben al año como subvención soberana, hay que sumarle los 23 mil millones en patrimonio de la Casa de Windsor.

La Corona británica ha hecho historia al publicar por primera vez la cantidad de impuestos que paga, un gesto que busca transparencia y acercamiento a la ciudadanía tras varios escándalos familiares. Carlos III ha revelado que pagó casi 15 millones de euros en impuestos entre 2024 y 2025, sumando un total de 34,8 millones desde que comenzó su reinado en 2022. Sin embargo, esta cifra es menor en comparación con los 152 millones de euros que la Familia Real ha costado a los británicos solo entre 2025 y 2026. El patrimonio de la Casa de Windsor asciende a 23 mil millones de euros, mientras que Carlos III posee una fortuna privada de 2.300 millones.

La Corona británica es noticia este viernes porque ha sido la primera en la historia que ha decidido publicar la cantidad de impuestos que paga. Ellos lo venden como un ejercicio de transparencia y de acercamiento de la monarquía a la gente. Sobre todo tras tanto escándalo familiar encadenado. Y, a simple vista, pueden parecer grandes cantidades, pero es bastante ridículo si se tiene en cuenta la fortuna que amasan.

Es cierto que esta publicación es un hito histórico. Que la decisión de Carlos III de contar a los británicos y al mundo lo que paga en impuestos es única, pero teniendo en cuenta que estamos en pleno 2026, podríamos decir que ya era hora.

Según los documentos, conocidos este viernes, el monarca pagó casi 15 millones de euros en impuestos en el ejercicio del año 2024 al 2025. Si hacemos el cálculo desde que comenzó su reinado en 2022, tras la muerte de la reina Isabel II, la suma que ha pagado asciende a los 34,8 millones de euros.

Seguro que parece una gran cantidad, pero hay que analizarla en su contexto, en el de los beneficios y cuentas corrientes que tienen los miembros de la Corona británica. Porque la Familia Real le ha costado a los británicos 152 millones de euros, solo entre 2025 y 2026, en un año. Es lo que recibe de fondos públicos a través de la llamada subvención soberana. Y esa cantidad aumentará para el año siguiente.

Además, hay que tener en cuenta que el patrimonio de la Casa de Windsor ronda los 23 mil millones de euros y que, por si fuera poco, Carlos III acumula una fortuna privada en torno a los 2.300 millones de euros.

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