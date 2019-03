Parados con prestación cubrirán las vacantes en los Ayuntamientos

Sol fue despedida de un ayuntamiento madrileño hace año y medio por los recortes. Ahora podría volver a su puesto, sin salir del paro. "Están precarizando el empleo, están utilizando a las personas que cobran la prestación por desempleo para este tipo de trabajos", explica Sol.



Con el nuevo plan, los municipios madrileños dispondrán de hasta 100 parados para trabajar en "obras y servicios de interés general". La Comunidad de Madrid pagará la diferencia entre la prestación por desempleo y el sueldo del trabajo, que habrá que aceptar, si quieres mantener la ayuda.

En el Congreso, la ministra Fátima Báñez ha evitado valorar la medida. Para la oposición, es una "equivocación" confundir ayudas sociales y empleo de calidad. "No se trata de utilizar una mano de obra 'casi esclava' a bajo precio, se trata de crear empleo de calidad", ha explicado el diputado de IU, Gaspar Llamazares.



Los sindicatos denuncian que se cuente con desempleados, mientras se despiden contratados. Aseguran que la medida no es "sostenible en un país democrático" y denuncian la paradoja que supone no poder buscar trabajo porque estás 'trabajando'.