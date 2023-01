Tradicionalmente las rebajas de invierno solían comenzar al terminar la Navidad, el 7 de enero. Sin embargo, esto es algo que ha cambiado con el tiempo, y es que ahora son muchas las comunidades autónomas que deciden adelantarlas. Por ejemplo, en Madrid capital comenzaron el 1 de enero; en Navarra y Murcia, el 2 de enero; y en Aragón y la Comunidad Valenciana empezarán el 6 de enero.

De esta forma, en algunas zonas es posible disfrutar de un descuento en plena campaña navideña, antes de la llegada de los Reyes Magos, pero, ¿cuánto gastará cada español de media en las Rebajas de invierno?

En Banqmi han realizado una encuesta a 1.099 personas mayores de 18 años de diferentes puntos de España para conocer cuánto será el dinero que destinarán a estas compras teniendo en cuenta la gran subida de precios que se ha producido en la mayoría de productos.

Según este comprador financiero, el presupuesto medio que cada español tiene pensado gastar este año baja un 2% en comparación con el año pasado. De esta forma, de los 96'33 euros de media por persona de 2022, se pasará a 94'38. Sin embargo, lo cierto es que este gasto es mayor que el producido en 2021, cuando la media estaba en los 93'13 euros.

Antonio Gallardo, experto financiero de Banqmi, asegura que esta bajada se debe a "la subida de precios". Pese a todo, considera que "las perspectivas no son tan malas" y la campaña de Navidad está siendo "más positiva de lo esperado".

Por su parte, en la encuesta realizada por la Asociación Española de Consumidores a más de mil consumidores a pie de tienda, queda reflejado que cada español gastará de media 135 euros en las rebajas de invierno. Desde Asescon aconsejan evitar realizar gastos superiores a los permitidos por la economía familiar.

¿En qué comunidades autónomas se destinará más dinero?

En cuanto a las comunidades autónomas donde más se compra en estas fechas, País Vasco y La Rioja son las que se encuentran encabezando la lista.

De esta forma, los vascos se gastarán de media 110'23 euros por persona, mientras que los riojanos destinarán 106'72 euros.

Por otro lado, entre las zonas donde menos se gastará se encuentran Castilla y León con 85'34 euros; Islas Canarias con 82'34; y Galicia, con 81'01.

La disponibilidad de nuevos establecimientos con precios bajos, la edad media de los consumidores o la mayor tradición para comprar en las Rebajas, son algunos de los motivos por los que Antonio Gallardo cree que se producen estas diferencias.

Comprar con tarjeta de crédito, la opción preferida

El 37'10% de los encuestados han confesado que comprarán con tarjeta de crédito. De esta forma, aumentan las personas que eligen esta opción respecto al año anterior, cuando el dato estaba en un 34'55%.

La segunda opción más elegida, con un 27'47%, es pagar con las ganancias del mes, aunque cada vez son menos las personas que se decantan por ella.

"Son muchos los que llegan con dificultad a fin de mes y usan la tarjeta para continuar comprando", desvela Gallardo.

Por último, las otras opciones escogidas son comprar con el dinero ahorrado (17%) o con el dinero recibido como regalo de Navidad (18'43%).

¿Qué productos son los que más se van a comprar en las rebajas?

La encuesta realizada por Asescon constata que el 92 % de los encuestados realizará sus compras en ropa, el 1 % en electrodomésticos, el 3 % en productos informáticos y el 4 % en otros productos.

También, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) prevé, en el caso de la ropa y el calzado, un significativo incremento de las ventas, especialmente entre las economías domésticas vulnerables que hayan retrasado las compras como consecuencia de la inflación.

Crecen las compras 'online'

La compra física continúa descendiendo frente a la online con un 0'55% menos. Además, cabe destacar que cada vez son más las personas que optan por algún tipo de descuento continuo frente a productos 'outlet'.

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda hacer un seguimiento de los precios para comprobar que realmente se ha producido un descuento. Según la OCU, michos productos electrónicos y electrodomésticos de venta online podrían esconder subidas de precios.

De hecho, con las rebajas del Black Friday, la OCU denunció que un 99% de los descuentos en comercios online para este tipo de productos no eran tales. Por este motivo, aconseja estar atentos a estas nuevas rebajas.

La OCU advierte que antes de comprar es recomendable hacer una lista de lo que se necesita, y comprobar que junto al precio rebajado aparece el precio antiguo, porque el producto debe haber formado parte de la oferta habitual de la tienda durante al menos un mes (si tuvo varios precios, el menor será el de referencia).

Además, insta a los consumidores a preguntar a los comercios si hay condiciones especiales porque las tiendas físicas no están obligadas a admitir una devolución, salvo que haya un defecto o una tara; y aun admitiéndola, el reembolso podría no ser en efectivo, sino en una tarjeta o vale canjeable.

Por el contrario, en las compras "online" existe un periodo legal de desistimiento de 14 días durante el cual no hace falta justificar el motivo de la devolución.

Lo cierto es que el 89 % de los encuestados cree que las rebajas que se inician en estos días no van a aportar ningún descuento adicional. Este porcentaje tan elevado de ciudadanos considera que a lo largo de los meses anteriores se han producido ya rebajas en cierto modo y, por tanto, lo que publicitan los establecimientos ahora como rebajas ya se ha ofrecido previamente.

Este puede ser el motivo por el que el 70 % de los encuestados crea que "no les van a satisfacer las compras en este periodo". No obstante, el 65 % de los españoles considera que se cumple la normativa en rebajas con carácter general, y un 35 % piensa que no se aplica lo legalmente establecido.

Además, a los consumidores es que un 58 % desconoce la totalidad de los derechos de los que gozan en este período de rebajas, con lo que es recomendable que se informen de los mismos para poder reclamar si es necesario.