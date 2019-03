Félix, un preferentista que pide que le devuelvan sus 15 euros "por dignidad"

Entre un 30 y un 40% de los casos de estafados por las preferentes que han acudido al arbitraje no tienen compensación. La razón es que no cumplen los requisitos para el arbitraje, aunque denuncian que no les dan más detalles. Las empresas que deciden sobre el arbitraje son independientes, pero ADICAE denuncia que están ligadas a los propios bancos y cajas.

Félix sospechaba que tenía preferentes tras leer la prensa, cuando fue al banco le dijeron que tenía 15 euros metidos. Confiaba en su banco y no dudaba de que lo que estaba firmando estaba bien, como tantos otros afectados. Cree que abusaron de su confianza

Finalmente decide solicitar su admisión al arbitraje para intentar recuperar su dinero, pero se lo deniengan sin dale explicaciones. Desde ADICAE denuncian la falta de transparencia en los arbitrajes. A Félix ahora le queda la via judicial, pero no piensa abandonar.