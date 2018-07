La patronal de Uber y Cabify se reúne con Fomento denunciando un "chantaje" del taxi para "mantener su monopolio"

Unauto, la patronal de empresas de vehículo de alquiler con conductor (VTC), ha denunciado el "chantaje" que los taxistas están realizando a toda la sociedad con el fin de "mantener su monopolio y no permitir competencia" a su negocio.

Así lo aseguró el presidente de la asociación, Eduardo Martín, este lunes, la víspera de la reunión que mantendrá con el secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes del Ministerio de Fomento, Pedro Saura, en el marco de la ronda de encuentros que este Departamento realiza para solventar el conflicto entre la VTC y el taxi.

"El sector del taxi chantajea a la sociedad y a los ciudadanos, tiene a Madrid, Barcelona y otras ciudades cortadas y sin servicio con un paro que no se ha convocado y que no cuenta con servicios mínimos", denunció Martín. "Y todo ello viene porque no están conformes con que haya competencia", añadió.

El presidente de la patronal de empresas como Uber y Cabify indicó que han contabilizado un centenar de coches "destrozados" y "muchos conductores con ataques de ansiedad" desde que el pasado jueves se produjo el nuevo repunte del conflicto que enfrenta a los dos sectores desde hace más de un año.

Por ello, en rueda de prensa, llamó a la sociedad a decir "basta ya". "Los ciudadanos, y no sólo los conductores de VTC, tienen que decir 'basta ya' para que el monopolio del taxi no siga secuestrando las ciudades y haciendo chantaje para cumplir sus objetivos", aseguró Martín.

El presidente de Unauto defendió que la competencia es buena, e incluso apuntó a las mejoras que el servicio de taxi ha realizado desde que surgieron empresas como Uber y Cabify. Asimismo, defendió la "legalidad" de las licencias de VTC que ya están otorgadas. "Son legales y además son necesarias para la movilidad de los ciudadanos en las ciudades", aseveró para indicar que este servicio cuenta con unos seis millones de usuarios al día.

De igual forma, apeló al derecho con que cuentan las pequeñas empresas y los autónomos titulares de licencias de VTC a "ganarse la vida" al igual que los taxistas.