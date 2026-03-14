Intentar adaptarse a las horas en las que la luz es más barata, la clave para evitar que se dispare la próxima factura

Los detalles Ahora mismo, poner una lavadora a la hora de cenar nos cuesta el triple que ponerla a mediodía. Además, también es más caro usar el horno, la vitro, la plancha o el lavavajillas por la noche.

Los precios de la electricidad están en niveles de alta tensión, y el costo de usar electrodomésticos en casa varía según el horario. Poner una lavadora o usar el horno por la noche es significativamente más caro que hacerlo al mediodía. Las horas más económicas para consumir electricidad son de 10:00 a 18:00, según el periodista José María Camarero. Adaptarse a estos horarios puede ayudar a reducir la factura eléctrica, que podría aumentar unos 20 euros. Además, es importante revisar los contratos eléctricos, ya que uno de cada tres se renueva automáticamente. Cambiar de compañía o tarifa no es recomendable en este momento debido a la inestabilidad del mercado.

Con precios ya en niveles de alta tensión, la pequeña tensión de las cosas que usamos en casa promete un susto en la próxima factura de la luz. Lo que pagamos por todo lo que vamos encendiendo depende del horario.

Ahora mismo, poner una lavadora a la hora de cenar nos cuesta el triple que ponerla a mediodía. Precisamente, a la hora de comer pagamos 27 céntimos por cocinar en el horno o la vitro, mientras que por la noche nos cuesta 83. Sin embargo, quien se ha pasado del horno al airfryer paga 21 céntimos al mediodía y 65 por la noche.

En lo referente al lavavajillas, pasa de 21 céntimos a las 14:00 horas a 65 céntimos a las 20:00 horas. Y en la plancha, hay hasta 30 céntimos de diferencia entre hacerlo de día y hacerlo de noche.

Las horas más baratas, de las 10:00 a las 18:00

En este sentido, el periodista José María Camarero indica que "las horas más baratas del día para utilizar la luz son desde las 10:00 horas hasta las 18:00".

Así, conviene adaptarse a estos horarios para ajustar el próximo recibo, que podría ser de unos 20 euros más. Y ojo porque ahora se renueva uno de cada tres contratos, por lo que hay que prestar especial atención a si se firmó una renovación automática. "Te puedes encontrar con una factura mucho más elevada en abril si te tocase revisar ahora la factura y tu eléctrica te lo hace sin avisarte", advierte al respecto Camarero.

En cualquier caso, no parece un buen momento para cambiarse de compañía ni de tarifa, tal y como subraya el periodista económico: "Cambiar en momentos de turbulencias como el actual posiblemente implique pagar más". "No va a haber mejores ofertas hoy, a mediados de marzo, que las que había a finales de febrero. Eso es casi meridianamente claro", destaca.

Son días de aliarse con el reloj y si es a pilas, mejor.

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