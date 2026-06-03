La OCDE eleva al 2,2% la previsión de crecimiento para España en 2026 y mantiene en el 1,7 la de 2027

Los detalles La OCDE mejora este miércoles en una décima el PIB español para 2026, hasta el 2,2%, animado por la demanda interna, y mantiene en el 1,7% las previsiones para 2027, igual que en las estimaciones publicadas en marzo.

La OCDE prevé que el PIB de España crezca un 2,2% en 2026, casi triplicando la media de la zona euro (0,8%) y superando a países como Alemania, Francia e Italia. Esta proyección mejora respecto al informe anterior, que estimaba un crecimiento del 2,1%, y se mantiene en el 1,7% para 2027. Según el Ministerio de Economía, estas cifras refuerzan el liderazgo de España en crecimiento económico entre las grandes economías europeas. La OCDE atribuye este dinamismo a la demanda interna y a la inversión apoyada por fondos europeos, destacando la solidez del empleo y la responsabilidad fiscal, con un déficit proyectado del 2,2% del PIB y una deuda en descenso. Además, las medidas del Gobierno mitigan las presiones inflacionistas derivadas de la Guerra en Irán.

La OCDE proyecta un avance del PIB del 2,2% en 2026 para España, casi el triple que la media de la zona euro (0,8%) y muy por encima de Alemania (0,7%), Francia (0,7%) e Italia (0,5%).

Frente a su último informe (marzo), la OCDE mejora la previsión de crecimiento de España para 2026, del 2,1% al 2,2%, y mantiene la de 2027 en el 1,7%.

Así se desprende de sus proyecciones económicas, en las que ya se recoge de forma más precisa el impacto del conflicto en Oriente Medio, tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán a finales de febrero.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa cree que estas previsiones evidencian que España refuerza el liderazgo en crecimiento económico entre las grandes economías europeas. España es la única gran economía de la zona euro cuya previsión se revisa al alza para este año.

Se trata según el Ministerio de un "crecimiento equilibrado". La OCDE atribuye el dinamismo a la demanda interna, con un consumo privado sostenido por la fortaleza del empleo y una inversión impulsada por los fondos europeos.

España compatibiliza el mayor crecimiento de las grandes economías con responsabilidad fiscal. La proyección para el déficit es del 2,2% del PIB en 2026, y con la deuda en senda descendente, hasta situarse por debajo del 100% del PIB.

La OCDE constata la solidez de la creación de empleo, el principal motor del crecimiento económico. También reconoce, según valora el Ministerio, que las medidas del Gobierno frente al impacto de la Guerra en Irán actúan como amortiguador, conteniendo las presiones inflacionistas por la subida de los precios de la energía.

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