El Gobierno es claro. Sí habrá un nuevo impuesto a las grandes fortunas. Así lo ha desvelado la ministra de Hacienda María Jesús Montero en una entrevista en Al Rojo Vivo. Aunque aún hay muchos detalles en el aire, Montero sí ha confirmado varias claves de este impuesto que ayudará a que las nuevas cuentas sean aprobadas.

Analizamos la letra pequeña del anuncio de la ministra en clave de pregunta y respuesta.

¿A quién afecta el nuevo impuesto?

Se centra en las llamadas grandes fortunas. La ministra Montero ha hablado de un 1% de la población aunque reconoce que aún se está diseñando. "No sé sabe cómo se aplicará ni a partir de qué nivel de fortuna", explica insistiendo en que "evidentemente cuando estamos hablando de ricos estamos hablando de personas millonarias, tendrá que ser una población que no supere el 1% de la población...".

¿Cuánto se espera recaudar?

No está claro. No es posible saber cuánto tiene ese 1% más rico que menciona la ministra, lo que sí conocemos es que, según el Gestha, en España hay más de 60.000 personas que tienen más de un millón de euros de patrimonio, y a esos que más tienen es a quienes el Gobierno mira para que arrimen el hombro.

¿Cuándo entrará en vigor?

No entrará en vigor hasta enero de 2023. La titular de Hacienda ha dicho que "por lo menos, estará fundamentalmente vinculado a la entrada en vigor el 1 de enero de todo lo que son las obligaciones fiscales", y en función de la tramitación parlamentaria que siga. "Habrá que ver la fórmula, no todo puede ir en la Ley de Presupuestos", ha apostillado la ministra, tras asegurar que desde su Departamento llevan "semanas" trabajando "silenciosamente" en ello. Los Presupuestos Generales del Estado pueden incluir modificaciones en las figuras tributarias existentes, pero no contemplar la creación de un nuevo tributo.

¿Es un impuesto fijo?

En principio se aplicará durante dos años, aunque el Gobierno lo vincula a cómo se desarrolle la guerra en Ucrania. "A las grandes fortunas de nuestro país se les pide un esfuerzo temporal, adicional...", explica Montero.

¿Cómo se utilizará lo recaudado?

Ayudas a la clase media, trabajadora y a quienes estén en especiales dificultades. "Nuestro interés es que podamos financiar ayudas que se dirigen a la clase media, a la clase trabajadora, para aliviar aquellos que tienen una especial dificultad para pagar la luz, la cesta de la compra...", según la ministra. Montero ha asegurado que el nuevo tributo que prepara su departamento está destinado a proteger "al 99% de los ciudadanos".

Voces a favor

Tras el anuncio en Al Rojo Vivo, han sido muchas las reacciones políticas que han alabado esta decisión. Era una petición de los socios de Gobierno. Las izquierdas, que apoyaron la investidura, lo celebran e incluso quieren más. Desde Unidas Podemos insisten en que se ponga el foco en que se haga y no en el cómo.

Voces en contra

Los empresarios, a través de la Patronal, han mostrado su disconformidad con el nuevo impuesto. El líder de la CEOE, Antonio Garamendi, ha tachado el impuesto a los ricos de "un error y una equivocación". "El impuesto de patrimonio realmente solo está en España, por lo tanto, nosotros lo consideramos un error", ha agregado.

En idénticos términos se ha expresado su vicepresidente, Miguel Garrido, que ha defendido que "la política adecuada para la situación que estamos viviendo es la contraria, reducir la presión fiscal para de esa manera fomentar una mayor actividad económica y, al final, mayor riqueza y empleo para el conjunto de los ciudadanos".