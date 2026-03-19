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"Sin aplicar recortes"

Montero avanza que España cumplió el objetivo de déficit del 2,5% del PIB en 2025

Los detalles La ministra de Hacienda celebra que se haya logrado el objetivo "sin aplicar ningún recorte", recordando que el déficit llegó a alcanzar el 10% en plena pandemia.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno, María Jesús Montero, durante su intervención en 'Los Desayunos'La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno, María Jesús Montero, durante su intervención en 'Los Desayunos'Agencia EFE
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La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha adelantado este jueves que España cumplió el objetivo de que el déficit público no superara el 2,5 % del PIB en 2025.

En una entrevista en el programa "Los Desayunos" organizado por RTVE y EFE, Montero ha destacado que España ha vuelto a cumplir con los compromisos con la Comisión Europea "sin aplicar ningún recorte".

"Pocos podían imaginar que era posible lograr este hito sin aplicar ningún recorte cuando el déficit alcanzó el 10% en plena pandemia", ha afirmado Montero, que ha asegurado que parte de este éxito tiene que ver con la política fiscal aplicada por el Gobierno.

"Hemos ensanchado las bases fiscales y recuperado progresividad. Y quiero dejar claro que el mantra del infierno fiscal que predica la ultraderecha sencillamente no se sostiene. Hemos bajado los impuestos a los que menos tienen, pero sí lo hemos subido a grandes empresas y patrimonio", ha explicado.

Ha recordado asimismo que la actuación del Gobierno del PP frente a la crisis financiera fue la contraria, "con la mayor subida del IVA y del IRPF, al mismo tiempo que aprobó una amnistía fiscal que acabó beneficiando precisamente a miembros de esta formación, a amigos o familiares".

Montero ha defendido que el saneamiento de las cuentas públicas es fundamental para reaccionar ante los imprevistos, como sucede ahora con el conflicto en Oriente Próximo.

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