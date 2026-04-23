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El 52,8%

Más de la mitad de los caseros en España tienen dos o más viviendas en alquiler

Los detalles En el conjunto de España, las viviendas en alquiler en manos de caseros con dos o más viviendas es del 52,8%, de manera que el 47,2% restante está en manos de caseros con un solo inmueble en arrendamiento.

Un cartel de ‘SE ALQUILA’, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España).Un cartel de ‘SE ALQUILA’, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España).EP
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En España, las viviendas en alquiler en manos de caseros con dos o más viviendas es del 52,8%, de manera que el 47,2% restante está en manos de caseros con un solo inmueble en arrendamiento.

En el caso de la ciudad de Barcelona, el 60,8% de las viviendas alquiladas por particulares pertenecen a propietarios con dos o más viviendas en alquiler, lo que la sitúa como la urbe española de la península con un porcentaje más alto.

Así lo refleja el informe 'Un mercado dominado por multiarrendadores: estructura y concentración del mercado del alquiler en España' publicado este jueves por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Las únicas grandes ciudades de España que tienen una proporción superior de viviendas en alquiler en manos de caseros con dos o más viviendas son insulares: Las Palmas de Gran Canaria, con un 64,9%, encabeza la lista, seguida de Santa Cruz de Tenerife (64,6%) y Palma (63,1%).

Así, Barcelona (60,8%) ocupa el cuarto lugar de la lista completa, por delante de Madrid (56,4%), Valencia (55,0%) y Málaga (51,6%), mientras que el resto de caseros de la capital catalana (39,2%) dispone de un único inmueble en alquiler.

En el conjunto de España, la media se sitúa de viviendas en alquiler en manos de caseros con dos o más viviendas es del 52,8%, de manera que el 47,2% restante está en manos de caseros con un solo inmueble en arrendamiento.

La concentración aumenta de 2016 a 2023

El informe también apunta que entre 2016 y 2023, el número de viviendas alquiladas por particulares aumentó de forma significativa, pero lo hizo más entre quienes alquilan varias propiedades: mientras los caseros con una sola vivienda crecieron un 30,4%, los multiarrendadores lo hicieron un 39,9%.

Durante este periodo el parque de viviendas alquiladas por particulares pasó de 1,9 millones a 2,57 millones, según apunta este informe de Consumo. Asimismo, los caseros o personas que perciben rentas por alquiler de vivienda habitual suponen un 4,9% de la población total (5,7% de la población adulta) frente al volumen de inquilinos, que constituyen el 20,8% de la población.

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