Los expertos auguran que la tarifa eléctrica por horas será un caos

Los expertos en energía coinciden: España es un país complicado, y a partir del 1 de abril todavía más. Los consumidores podremos acogernos a tres modalidades en el recibo.

"Un modelo es: si usted quiere yo le hago una oferta del kilovatio durante todo el año. Segunda opción: no tengo todavía el contador inteligente y me hacen una media del mes. Tercera opción: teniendo el contador inteligente y me introduce el coste de cada momento", explica José María O'Kean.

La última opción sería la más económica y la que realmente reflejará el precio real de la electricidad en cada momento. Pero para eso hacen falta contadores inteligentes. "En este momento no tenemos contadores en España preparados para una tarifa que sea horaria", asegura Jorge Morales de Labra, experto en regulación eléctrica.

Con al menos 24 precios diferentes para 16 millones de usuarios, las posibilidades son prácticamente infinitas. Para saber a qué precio está hay que consultarlo en Internet. Pronostican además, variaciones diarias y vaticinan que darle al interruptor nos seguirá saliendo cada vez más caro.