El día a día de Conchita, que sólo cobra una pensión de viudedad: "Blindé la calefacción porque pagaba muchísimo"

Conchita no enciende la calefacción desde que hace 14 años falleció su marido: "Blindé la calefacción porque pagaba muchísimo". Con una pensión de viudedad que no llega a los 1.000 euros tira de manta para llegar a fin de mes como puede: "El 0,25% que van a subir, se han gastado más en enviar las cartas".

Ella no será una de las 500.000 viudas que se beneficie de la subida propuesta por el Gobierno ya que su pensión no se encuentra entre las mínimas. Por mucho que lo intente las cuentas no le salen sobre todo cuando viene un gasto extra: "Unos zapatos para la primavera no me los compro pero un audífono es súper necesario". Tiene problemas de audición y una operación a la vuelta de la esquina: "Vas sumando y sumando y el fin de mes es el día 20".

Maribel tiene 29 años cotizados pero de nada le han servido: "A mí me llega para cubrir los gastos pero no para ahorrar". Desde hace dos años y medio cobra pensión por viudedad, a ella tampoco le afectará la subida del 2% porque sólo se aplicará a personas mayores de 65 años y sin ningún tipo de ingresos: "Tenemos gastos de impuestos, luz, agua, teléfono...".

Harta de la situación asegura que seguirá saliendo a la calle: "Que blinde las pensiones en la Constitución que sea un derecho fundamental de los españoles". Todo para que en el futuro ningún gobierno pueda recortar o privatizar las pensiones.