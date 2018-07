La huelga de Ryanair deja ya 75.000 afectados: "Van a tener que indemizarles con hasta 400 euros"

Flavia Bertolini tenía un vuelo a Roma el próximo 25 de julio pero el vuelo ha sido cancelado por la huelga y ha sido reubicada para volar un día antes de lo previsto. Aquí llegan las dudas: "Si vuelo un día antes tengo que pagar una noche más de hotel, si vuelo después pierdo las entradas para ese día. Todo un gasto".

La compañía ofrece el rembolso, la reubicación o un cambio de ruta. Dice que es una situación excepcional y que no habrá indemnizaciones: "No habrá compensación si podemos probar que la cancelación es causada por circunstancias extraordinarias. Entre las que está el conflicto laboral" reza el comunicado.

Sin embargo, AESA asegura que son trabajadores de la compañía por lo que no es una situación extraordinaria. Las asociaciones de consumidores ya reclaman: "Van a tener que indemnizar a los pasajeros con una cantidad que ronda entre los 250 y los 400 euros", ha afirmado Iria Aguete, responsable de aerolíneas de 'Reclamador.es'.

Los tripulantes españoles piden libertad sindical, que se respete el estatuto del trabajador y no se les obligue a estar bajo la legislación irlandesa pese a residir en España. Por su condición de trabajadores irlandeses desplazados se enfrentan a trabas en su día a día: "No podemos ni pedir una hipoteca ni financiar nada porque no tenemos nómina española", ha asegurado un tripulante de Ryanair.

Fomento se ha visto obligado a intervenir fijando unos servicios mínimos de hasta un 59% en vuelos nacionales e internacionales. En este caso Ryanair sí se acoge a la legislación española ya que les beneficia frente a la irlandesa. Los sindicatos reclaman: "Hay que aplicar la legislación española para todo, no solo para lo que le interese a la empresa".

Además, temen que puedan cubrir sus bajas: "Tenemos rumores confirmados de que en bases de Alemania puede que estén tratando coger un contingente de tripulación y traerla a España". Desde Ryanair afirman que han hecho todo lo que han podido para impedir la huelga. Si nada lo impide, 75.000 pasajeros españoles se verán afectados por los más de 400 vuelos cancelados.