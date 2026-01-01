España, 40 años de la mano con la Unión Europea: "Todos hemos salido ganando gracias a la estrecha colaboración"

Imagen de archivo de las banderas de España y de la UE ondeando en Bruselas

El contexto El 1 de enero de 1986, nuestro país ponía fin por completo al aislamiento característico de la dictadura de Franco para unirse, junto con Portugal, a la comunidad europea mediante el tratado de adhesión firmado por Felipe González.

El 1 de enero de 1986, es decir hace exactamente 40 años, España ponía punto y final a décadas de aislamiento internacional bajo las órdenes del dictador Francisco Franco y se unía a la entonces Comunidad Económica Europea (ahora Unión Europea) mediante un tratado de adhesión firmado por el entonces presidente Felipe González en una integración que compartimos en fecha con nuestros vecinos portugueses.

Una entrada en la comunidad europea que ha beneficiado tanto a nuestro país como a la organización comunitaria. De hecho, España ha presidido hasta en cinco ocasiones el Consejo de la UE que, de forma rotatoria, cada seis meses van ocupando los distintos estados miembro.

Además, ha aportado un total de nueve nombres a las distintas comisiones que se han ido sucediendo desde entonces. Por su parte (aunque la cifra ha ido variando hasta la actual decretada tras el Brexit) la UE otorga 61 eurodiputados en el Parlamento Europeo a España, lugar donde hasta tres veces ha sido presidido por un español: Enrique Barón Crespo entre 1989 y 1992, José María Gil-Robles entre 1997 y 1999 y Josep Borrell entre 2004 y 2007.

Por otro lado, en estas cuatro décadas de colaboración, nuestro país ha recibido más de 150.000 millones de euros de fondos de cohesión, es decir, las ayudas que facilita la UE para reducir las disparidades económicas y territoriales de los estados miembro.

También se ha visto desde entonces el progreso económico constante que ha supuesto para España su entrada en la UE, con el acceso al mercado único y desde 2002 al euro, ha permitido que el PIB se haya más que duplicado en estos 40 años.

Pedro Sánchez defiende la entrada en Europa

Un hito que no ha querido pasar por alto el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez ha utilizado su cuenta en la red social X para calificar a la institución europea de "lo mejor que le ha pasado a España".

"Hace 40 años entramos en las Comunidades Europeas. Un anhelo de progreso y esperanza se convirtió en la mayor palanca transformadora de nuestro país. Defendamos el mayor proyecto de paz y solidaridad. Europa es lo mejor que le ha pasado a España", ha afirmado.

Sentencia muy similar ha realizado también el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien ha destacado que una España "fuerte y democrática" sirve para reforzar a la Unión Europea.

"Hace 40 años España entró en las Comunidades Europeas. Reforzábamos Europa y Europa nos dio solidaridad y progreso. Hoy, una España fuerte y democrática supone una Europa fuerte y democrática. Por eso, trabajamos por una Europa unida, potente y que dé una salto de soberanía", ha expresado Albares en su cuenta de X.

Para Feijóo, un reflejo de la "ejemplar" transición

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que la entrada de España en la entonces CEE fue el reconocimiento a una "transición ejemplar".

"Hoy se cumplen 40 años de nuestra entrada en la UE. Fue el reconocimiento a una transición ejemplar plasmada en la Constitución de 1978. Un proyecto de Estado que guía nuestro futuro", ha publicado.

La felicitación de Von der Leyen

También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha recordado el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, un acontecimiento que ha calificado como "un hito en la unidad europea".

"La historia reciente nos había separado, pero escogisteis un futuro democrático y regresasteis a vuestra casa en el corazón de Europa. Ha sido un viaje increíble", ha subrayado en un mensaje institucional.

La presidenta comunitaria ha puesto en valor la transformación del país "desde Asturias hasta Andalucía", señalando que "España es ahora un motor económico, con la segunda economía más avanzada del mundo en el sector del turismo". También ha resaltado que el país es "pionero en el desarrollo de energías renovables y de transporte sostenible".

Para Von der Leyen, "todos hemos salido ganando gracias a la estrecha colaboración", destacando la aportación de España a la integración europea y su respaldo a "proyectos europeos estratégicos como el Euro o la ampliación".

Asimismo, ha señalado que "España ha ayudado a Europa a convertirse en líder mundial en energías limpias", y que las empresas españolas "hacen negocios en toda Europa", mientras que la UE "ha invertido en España, centrándose en lo verdaderamente importante para las personas".

Von der Leyen ha concluido su mensaje celebrando que "una gran historia que hemos sabido escribir juntos" y ha deseado "un feliz 40 aniversario de la adhesión de España a la UE".

