La inflación se mantiene sin cambios en el 3,2% antes de decaer las medidas por la guerra en Irán

El dato La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos no elaborados del cálculo, vuelve al 2,9% después de crecer una décima en mayo.

Por tercer mes consecutivo, la inflación se mantiene en el 3,2%. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado la actualización del dato, un dato al que los carburantes han "moderado" su contribución y han tirado a la baja. Sin embargo, ahora son la electricidad y el gas los que han hecho que el dato suba, después de levantar las medidas de ayuda por la guerra en Irán.

La inflación subyacente, que excluye del cálculo alimentos no elaborados ni productos energéticos, vuelve a bajar del 3% después de subir una décima en mayo. Ahora, vuelve a bajar una décima para volver a situarse en el 2,9%.

El Gobierno celebra que la estabilidad en el dato de la inflación llegue gracias a su plan de respuesta frente al conflicto en Oriente Medio. "El Gobierno seguirá monitorizando la evolución de los precios, minuto a minuto, de la mano de los agentes sociales y de los sectores más afectados. España está mejor preparada que nunca ante shocks como la guerra de Irán", aseguran desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Los carburantes, que durante los meses más duros del conflicto hicieron que el dato de inflación subiese, moderan ahora su contribución y empujan a la baja. Por el contrario, la electricidad y el gas pasan a contribuir al alza, después de recuperar el Impuesto Especial sobre la Electricidad al 5,11% el pasado 1 de junio.

Desde el Ministerio calculan que el escudo social ha rebajado cerca de un punto porcentual la inflación general. "El Gobierno mantendrá a partir del 1 de julio su apoyo a las familias y a los sectores más afectados —transporte, agricultura, industria—. Al mismo tiempo, la progresiva disipación de la incertidumbre que ha marcado los últimos meses permite adaptar y calibrar de forma gradual las medidas, sin retirar la protección a quienes más la necesitan", añaden.

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