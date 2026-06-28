Desde tres euros por paquete: llega la tasa a las pequeñas compras por Internet a países de fuera de la Unión Europa

Los detalles Europa cobrará a partir de este miércoles un recargo, conocido como la 'tasa Shein'. No solo se aplicará a productos chinos, sino a todo lo extracomunitario, como los procedentes de EEUU o Reino Unido.

A partir del miércoles, las compras en tiendas chinas por Internet serán más caras debido a la nueva 'Tasa Shein', que añade tres euros por cada categoría de producto. Así, si adquieres una camiseta, unos pantalones y una sudadera, pagarás nueve euros extra, mientras que si compras tres camisetas, solo añadirás tres euros. Esta tasa se aplicará a todos los productos extracomunitarios, incluyendo envíos desde Estados Unidos y Reino Unido. No será necesario realizar trámites burocráticos, ya que las tiendas integrarán la tasa en el precio final. Solo los envíos desde almacenes dentro de la UE estarán exentos de este cargo.

Si eres de los que sueles comprar en tiendas chinas por Internet, tienes que saber que a partir del miércoles ya no te saldrá tan barato. Y es que al igual que ya sucedía con los artículos superiores a 150 euros, las pequeñas compras también pagarán una tasa.

Es la llamada 'Tasa Shein', que sumará tres euros a nuestros pedidos por cada categoría de producto. De esta forma, si compras, por ejemplo, una camiseta de algodón, unos pantalones y una sudadera, pagarás nueve euros por los tres elementos al tratarse de categorías distintas. Sin embargo, si esos tres elementos son del mismo tipo, como camisetas de algodón, solo pagarás tres euros por todo.

Esta tasa no solo se aplicará a los productos chinos, sino a todo lo extracomunitario, como aquellos envíos que proceden de Estados Unidos o de Reino Unido.

Sin embargo, no hay que alarmarse, ya que no habrá que hacer largos trámites burocráticos con la administración, sino que las tiendas lo incluirán automáticamente en el precio final, de manera similar a como se hace con el IVA.

Así, todos los paquetes pagarán esta tasa, a no ser que nos los envíen desde algún almacén en la Unión Europea, algo que a partir de ahora hará de esas baratísimas compras en China algo un poco más caro.

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