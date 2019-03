Industria admite que no puede reclamar a Volkswagen las ayudas del plan PIVE

El ministro de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria, ha señalado que Volkswagen le ha garantizado que el fraude de las emisiones contaminantes de sus vehículos diesel no afecta a las de CO2 por las que recibieron ayudas del plan PIVE al vehículo eficiente.

"El software instalado en esto motores tiene que ver con emisiones de óxido de nitrógeno, las famosas NOX, pero no tiene que ver en modo alguno con las de CO2", declaró Soria a la prensa durante un Consejo de Ministros de Competitividad de la Unión Europea (UE), en el que se abordará este asunto.

El ministro ha asegurado que así se lo comunicó el vicepresidente del grupo Volkswagen en una reunión, aunque precisó que se ha pedido documentación a la empresa para hacer las comprobaciones necesarias.

"Esto es muy importante a los efectos de las ayudas que por planes de incentivos al vehículo eficiente se han dado. Esos planes tienen que ver con las emisiones de CO2 pero no con las NOX", dijo.

Soria destacó que Volkswagen ha comunicado al Gobierno que "las emisiones que regulan los planes de incentivo al vehículo eficiente no están afectadas por ese software". "Pero lo que les hemos pedido es documentación acreditativa de que técnicamente eso es literalmente así.

Hasta que no lo acrediten no podemos decir nada", apuntó, y afirmó que corresponderá a los técnicos del Ministerio estudiarla y ver "si realmente tienen que ver o no con el tipo de emisiones en las que se basan las ayudas al vehículo eficiente".

En todo caso, Soria reiteró que "jurídicamente estamos estudiando la devolución de esas ayudas pero teniendo en cuenta que se han dado directamente a los compradores, no a la fábrica". "Lo que no hemos planteado en ningún momento, ni lo vamos a plantear, es la devolución por parte de los compradores, que en todo caso han sido siempre compradores de buena fe", recalcó.