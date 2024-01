Las grúas han vuelto a Seseña, municipio de Toledo, para alegría, entre otros muchos, de Pedro, que fue el pintor del pocero, que fue quien en el año 2000 proyectó miles de viviendas en esta zona. "Se iban a hacer 13.000 viviendas, pero al final solo se hicieron 5.000", ha recordado el trabajador en declaraciones a laSexta. Porque la crisis de la burbuja inmobiliaria paralizó todo.

Ahora, 15 años después, han vuelto las obras. Hay zonas en las que los obreros ya se encuentran a pleno rendimiento, construyendo una urbanización con 156 viviendas, zonas comunes, piscina y pistas de pádel. "Llevamos más del 40% de la promoción ya vendida, y el reclamo claro es que son las viviendas más económicas de Madrid", ha explicado José Ángel Arellano, director territorial de Impact Homes.

En total, se van a levantar casi 14.000 viviendas y ya hay algunos nuevos vecinos. Es el caso de Pedro, con el que ha hablado laSexta: lleva seis meses viviendo en Seseña aunque trabaja en Madrid: "He comprado aquí porque me compensa mucho. Madrid está intocable". Asegura que en la capital no habría podido encontrar nada por 100.000 euros.