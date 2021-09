El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, insiste en que no es el momento de subir el salario mínimo interprofesional (SMI). "No estamos diciendo que no se suba, estamos diciendo que no se suba ahora, con la que está cayendo", ha afirmado este martes.

El presidente de la patronal se ha pronunciado así tras la falta de acuerdo sobre la subida del SMI en la reunión celebrada este lunes. En declaraciones a 'Radio Intereconomía', Garamendi ha confirmado que los empresarios no van a apoyar una subida del salario mínimo para lo que queda de 2021 porque todavía "es un momento delicado".

"Nosotros estamos con la gente débil, con la gente del campo, con las muy pequeñas empresas que no están dentro de la negociación colectiva y a las que este cambio realmente les puede hacer mucho daño", ha defendido.

En este sentido, Garamendi ha subrayado que aunque la subida salarial media que se está pactando en negociación colectiva es del 1,5%, una quinta parte de los convenios firmados (el 21%) se está cerrando con los salarios congelados, como el convenio de la hostelería de Madrid.

Además de la dificultades de los empresarios del campo y de las PYMES, Garamendi ha insistido también en la situación de las empresas adjudicatarias de contratos públicos, a las que las administraciones no revisan las condiciones cuando el SMI sube.

A su vez, ha querido aclarar que la patronal no pide un SMI por provincias, sino que quiere llamar la atención sobre el hecho de que en muchos territorios el salario mínimo ya supone más del 60% del salario medio del país.