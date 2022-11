En febrero de este año, la plataforma exchange FTX no dejaba de captar inversores interesados en los criptoactivos y alcanzó en el mercado un valor de 32.000 millones de dólares. Hoy, esta empresa se encuentra al borde del colapso: sus cuentas registran un agujero de 8.000 millones de euros y necesitaría 4.000 millones para ser solvente. La situación amenaza con dejar a miles de sus clientes sin el dinero que invirtieron. La web de la plataforma no les permite retirar sus fondos. Al acceder, lo especifica un aviso de la propia empresa: "FTX actualmente no puede procesar retiros. Le recomendamos encarecidamente no depositar."

El contexto. El CEO de FTX comunicó a sus principales inversores que, sin una inyección de recursos, pronto la empresa tendría que declararse en quiebra. "La he cagado", les manifestó Sam Bankman-Fried, según ha explicado la agencia Bloomberg. Pero ¿cuál es el origen de este descalabro económico?

Un informe de CoinDesk reveló que los activos de los clientes de otra empresa que también gestionaba Bankman-Fried, Alameda Research, se invirtieron en FTT, el token que emite el propio FTX. En otras palabras, el consejero delegado de FTX estaba gestionando a la vez otro producto de inversión basado en el producto de FTX. "No es ilegal", explica el analista jefe de XTB, Pablo Gil, que ha añadido: "Cuando no tienes una cartera diversificada y estás comprando todo el producto de otro de tus negocios, se desata la incertidumbre y las dudas entre los inversores".

Una de las mayores empresas de exchange, Binance, había anunciado la compra de FTX, pero dio marcha atrás a última hora. Dos fueron los motivos: las dificultades financieras que atravesaba la empresa de Bankman-Fried y las investigaciones de las autoridades estadounidenses sobre Alameda Research. Quieren comprobar si se hizo buen uso de las inversiones de sus clientes.

La incertidumbre de los inversores provocó la retirada masiva de fondos por parte de los clientes: 6.000 millones de dólares vendidos en 72 horas. Los clientes no solo retiraron fondos operados en criptomoneda, también movilizaron inversiones en forma de préstamos y depósitos.

¿Por qué es importante? Los inversores de FTX viven ahora un "criptocorralito". La retirada masiva de fondos generó una situación de insolvencia que no permite a FTX devolver el dinero invertido cuando los clientes lo reclaman. Es el caso de Eduardo Gavotti, inversor afincado en Londres: "Desconocía el riesgo de insolvencia de este 'exchange'. Cuando reventó la situación, ya era demasiado tarde para salir". Este inversor ha contado a laSexta que no puede retirar sus inversiones. Aunque no pierde la esperanza, da este dinero por perdido: "Estoy descontando este dinero y valorando esos activos a cero para poder recuperarme".

Si esto te ha interesado... El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue uno de los jóvenes más ricos del planeta. Su fortuna alcanzó los 26.600 millones de dólares. Pero con el descalabro de su empresa, Bankman-Fried ha protagonizado uno de los mayores colapsos de una fortuna personal en solo 24 horas: en un día ha pasado de poseer 24.000 millones de dólares a 'solo' 1.000 millones. Ha dilapidado el 96% de sus recursos económicos. Un dinero que, según había manifestado, planeaba donar a caridad, aunque nunca ha dado detalles sobre cómo iba a hacerlo.

¿Qué pasará después? El sector de las criptos está en vilo. Temen una reacción en cadena de los inversores y la incertidumbre ya se nota en el valor de estos productos.

El Bitcoin perdía hoy el 5% de su valor y, en la última semana, se ha desplomado un 17%. Durante toda la jornada, ha marcado unos 16.500 dólares, lejos de los más de 67.700 de hace solo un año. En doce meses, se ha derrumbado un 74% y, desde enero, más del 60%.