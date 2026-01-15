Iñaki López ironiza sobre la dependencia energética: "Estados Unidos pone la música y Europa perrea"

Iñaki López explica en este vídeo que España ha duplicado las compras de gas a Estados Unidos, mientras en su último vídeo Trump aparece como 'el rey de la gasolina'.

Donald Trump ya no esconde que está más obsesionado con el petróleo que con la transición democrática en Venezuela. Así lo demuestra en un nuevo vídeo distribuido por la Casa Blanca en el que, al ritmo de 'Gasolina' de Daddy Yankee celebra la bajada del precio del combustible en Estados Unidos.

Además, han anunciado que ya han vendido el primer lote de crudo venezolano. "Estados Unidos pone la música y Europa perrea", reacciona con ironía Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas.

El presentador de Más Vale Tarde asegura que "somos nosotros los que vamos a pagar la broma", ya que recuerda que existe un pacto arancelario que "obliga a comprar más gas americano".

De hecho, Iñaki apunta que España ha duplicado las compras de gas a Estados Unidos durante el primer año de presidencia de Trump.

