La crisis energética por la guerra en Irán se siente en Europa: así afecta a países como Italia o Irlanda

Las consecuencias de la guerra en Irán comienzan a notarse en Europa con situaciones complejas como las que se están viviendo en Irlanda, donde 700 de sus 1.840 estaciones de servicio están sin combustible.

La crisis energética que se ha desencadenado tras el inicio de la guerra en Irán está comenzando a notarse en Europa, donde países como Irlanda o Italia empiezan a vivir situaciones complejas.

Por un lado, en Irlanda, 700 de sus 1.840 estaciones de servicio están sin combustible. Además, 1.000 están con limitaciones o restricciones. Una escasez que ha hecho que agricultores y ganaderos hayan paralizado el país con huelgas.

En concreto, se manifiestan para mostrar su indignación tras el aumento de más del 20% del precio del diésel desde el estallido de la guerra.

Por otra parte, el Financial Times ha estimado que, en cuestión de tres semanas, se producirá una escasez sistemática de queroseno, el combustible de los aviones. Ante esta situación, en Francia, la compañía Air France ha decidido cobrar un recargo de 100 euros por billete en clase económica para trayectos intercontinentales de ida y vuelta.

En Italia, se han impuesto restricciones al repostaje de queroseno en cuatro aeropuertos, dando prioridad a vuelos estatales, medicalizados o de larga distancia.

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