El hijo youtuber de un trabajador de la planta de Alcoa en San Cibrao, Lugo, ha publicado un emotivo vídeo dirigido al presidente del Gobierno en el que pide encarecidamente que se eviten los 500 despidos anunciados por la multinacional de aluminio.

"Mi padre me contó que Alcoa iba a cerrar, yo en un principio me alegré y le dije 'bien, asi no tendrás que volver a trabjar y podrás pasar más tiempo conmigo', pero el me explicó que si se queda sin trabajo nos tendremos que ir a otra ciudad a buscar un nuevo trabajo porque aquí no va a haber", asegura Dani, más conocido como 'Danitube Wirs'.

El pequeño asegura que su padre es "joven" y "necesita trabajar para ganar dinero". "Mis dos abuelos trabajaron en Alcoa, y ahora se jubilaron y viven aquí felices, yo los puedo visitar cuando quiera, ¿por qué mi padre no puede hacerlo? ¿Por qué nos tenemos que ir si tenemos aquí nuestra casa nuestra familia y nuestro samigos?", se pregunta.

Dani también explica que en su mismo edificio viven cuatro familias que dependen de la siderúrgica y apunta que no quiere "que se tengan que marchar también": "Yo quiero poder ver a mi familia cuando me apetezca y poder jugar con mis amigos cuando quiera".

"Ya ves que no te estoy pidiendo mucho, me explican por qué cierra y no lo entiendo ¡Si son los mejores haciendo alumnio! Yo quiero poder trabajar ahí también como mis padres y mis abuelos, aunque no sea en el alumnio, pero poderme quedar aquí como hicieron ellos, Pedro Sánchez, ojalá llegues a ver este vídeo y por favor que nos intentes ayudar", zanaja el joven.

Los trabajadores de Alcoa siguen con las protestas para evitar el despido de más de 500 trabajadores de la planta de San Cibrao y la mañana de este martes han vuelto a quemar barricadas en los accesos a la fábrica. Aseguran que las protestas de los últimos días solo han sido un "calentamiento".