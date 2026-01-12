Paramount vuelve a la carga y demanda a Warner: le exige más información por su acuerdo con Netflix e insiste en su OPA hostil

Los logotipos de las aplicaciones de Netflix, Warner Brothers y Paramount se ven en la pantalla de un smartphone.

Paramount Skydance (PSKY) vuelve a la carga en su intento por hacerse con Warner Bros. Discovery (WBD). La productora audiovisual, dirigida por David Ellison, ha presentado una demanda para exigir más información a Warner mientras continúa impulsando su oferta hostil para adquirir la compañía de medios y entretenimiento, según medios especializados.

En una carta enviada este lunes a los accionistas de WBD, el CEO de Paramount, hijo de Larry Ellison, dueño de Oracle y afín a Trump, ha anunciado que se ha presentado una demanda ante el Tribunal de Cancillería de Delaware, solicitando al tribunal que "ordene a WBD proporcionar esta información para que los accionistas tengan lo necesario para tomar una decisión informada sobre si aceptar o no nuestra oferta".

La demanda se interpone menos de una semana después de que la junta directiva de WBD recomendara nuevamente a los accionistas rechazar la última oferta modificada de Paramount. El mes pasado, Warner anunció un acuerdo con Netflix para la venta de su negocio de estudios y de 'streaming', en una operación valorada en unos 72.000 millones de dólares en términos de capital. Tras hacerse público el pacto con Netflix, Paramount dio a conocer su oferta hostil para hacerse con Warner.

"Esta mañana presentamos una demanda ante el Tribunal de Equidad de Delaware para solicitar al tribunal que simplemente ordene a Warner Bros Discovery (WBD) proporcionar la información (sobre el acuerdo con Netflix) para que los accionistas de WBD tengan lo necesario para tomar una decisión informada sobre si presentar sus acciones en nuestra oferta", ha escrito Ellison en la misiva a los accionistas.

"Warner ha proporcionado razones cada vez más novedosas para evitar una transacción con Paramount, pero lo que nunca ha dicho, porque no puede, es que la transacción con Netflix es financieramente superior a nuestra oferta real", señala el documento. "Nuestros 30 dólares por acción en efectivo son simplemente más que la compleja contraprestación multivariable de Netflix compuesta por 23,25 dólares en efectivo más una cantidad de acciones de Netflix que actualmente valen 4,11 dólares, más el capital de Global Networks que se emitirá y que hemos analizado como de valor patrimonial cero", agrega.

A pesar de que la oferta de Paramount, como quiere hacer ver Ellison, parezca mayor que la de Netflix, hay que tener en cuenta que la plataforma de 'streaming' solo compra los estudios cinematográficos y HBO. De esta forma, a diferencia de Paramount, el grupo dirigido por Ted Sarandos deja fuera de la operación todo el negocio de 'streaming' de Warner que incluye el canal de noticias CNN y todos los canales de 'streaming' de Discovery, que los analistas valoran entre dos y cuatro dólares por acción.

"Además de no revelar el valor de la escisión de Global Networks que se emitirá, WBD no ha revelado el mecanismo por el cual cualquier deuda transferida de Global Networks al segmento Streaming & Studios reduce la contraprestación en efectivo y acciones que se le debe pagar", continúa Ellison.

