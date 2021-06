No creas que está todo perdido. Hay costumbres que puedes modificar de manera relativamente sencilla que harán que tu ahorro sea notable. Y más ahora que, como sabes, ha entrado en vigor la nueva factura de la luz para los consumidores que se acogen al Precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC).

El término fijo es difícil de abaratar (aunque si lees con atención, te daré algún truco, pero en lo que atañe al consumo, sí hay mucho que puedes hacer. Toma nota de estos 8 consejos:

1. Desplaza tu consumo a las horas baratas

Es lo más obvio: consume más cuando sea más barato. No me pararé mucho más, pero te resumo las franjas horarias, por si no las tienes claras:

Tarifa 'Punta', "la más cara". De 10 a 14h de la mañana y de 18 a 22h de la tarde.

Tarifa 'Llano'. De 8 a 10 de la mañana, de 14 a 18h de la tarde y de 22 a 24h de la noche.

Tarifa 'Valle', "la barata". De 24h a 8 de la mañana, festivos nacionales y fines de semana.

2. Programa tus electrodomésticos

Las lavadoras, secadoras y lavavajillas más modernos disponen de inicio en diferido. Incluso algunas cafeteras. Los puedes dejar "cargados" y programarlos para que empiecen a las 22:01, es decir, justo cuando arranca la tarifa valle (bueno, un minutito después). O para que acaben justo antes de las 10, y así tiendes cuando te levantes. Si los electrodomésticos que tienes no te dan esta opción, por menos de 5 euros puedes encontrar enchufes programables que permitirán hacerlo sin grandes gastos.

3. Si tienes que cambiar de electrodoméstico, mejor categoría a o b

La diferencia se nota y mucho. Un frigorífico de clase B gasta tres veces menos al año que uno de clase G. ¿Quieres saber más sobre cuánto consume cada electrodoméstico? Haz clic aquí.

4. Practica el batch cooking

Es decir, organiza tus menús semanales e intenta cocinar todo lo que puedas los fines de semana (ya sabes, tarifa valle). No solo ahorrarás dinero sino que también ganarás tiempo. Una buena excusa para organizarse mejor.

5. Cocina con antelación

Si lo tuyo no es tirarte el fin de semana cocinando, intenta al menos hacer la comida del día siguiente a partir de las 22 (junto con la cena de ese día, por ejemplo). Porque cuando cocinamos, generalmente nos tiramos un buen rato con la vitrocerámica a tope, sin embargo, para calentar la comida necesitamos apenas un par de minutos de microondas.

6. Apaga el stand by y desenchufa aquello que no uses

Parece una perogrullada decir que si no lo usas, lo apagues y no lo dejes en stand by. Pero lo cierto es que casi ninguno tenemos en cuenta ese "consumo fantasma" que, eurito a eurito, nos incrementa la facturita. La OCU da varios ejemplos de cuánto consumen los electrodomésticos en stand by:

Cafetera: 7,45€/año

Microondas: 5,96€/año

Router: 11,91€/año

Ordenador: 7,45 €/año

Impresora: 11,91€/año

Tele de plasma: 4, 47€/año

Teléfono inalámbrico: 5,96 €/año

Hasta aquí llevamos 55,11€/año ahorrados por tener electrodomésticos apagados. Y no están todos. ¿Quieres seguir sumando?

7. Cambia ya tu potencia contratada

Si vas a poner en marcha los consejos que te estoy dando, es muy interesante que cambies la potencia contratada y te aproveches de la posibilidad que da la nueva factura de la luz de tener dos tipos, en función de la hora. Para que no te líes con el nombre, las llamaremos así:

La barata: de 22 a 8 (vamos, por la noche)

La cara: de 8 a 22 (de día)

Lo suyo es que bajes la potencia durante el día y la subas en las horas valle. Así podrás conseguir que todos los electrodomésticos funcionen a la vez sin problema, y ahorrarás, tanto de día (cuando no la usas, porque el término fijo, el que pagas siempre, también es más barato), como de noche. Puedes saber más sobre las franjas horarias de la factura de la luz, aquí.

8. ¿Has pensado en instalar placas solares?

Lo cierto es que de primeras es una gran inversión, pero a la larga lo notarás. Incluso si no tienes baterías, podrás hacer tu actividad diaria normal casi sin preocuparte por el consumo (porque estarás tirando del sol), y ya por la noche, cuando la cosa se pone barata, usar la red. Además, si tienes excedentes podrás verterlos a la red y cobrar por ellos. No es mucho, pero es algo.

Y sí, sí planchas por la noche también ahorrarás. Pero igual es mejor que te organices una horita de plancho un sábado o un domingo, que también hay tarifa valle. Para llenar titulares es menos bonito, pero para organizarse es mucho más práctico.

Por cierto, te dejo esta calculadora del consumo de los electrodomésticos en stand by de la OCU. Por si te ha picado la curiosidad...