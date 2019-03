¿Cómo pactaban las petroleras el precio de la gasolina?

Varios correos electrónicos demuestran el pacto de precios de las petroleras sancionadas por la Comisión Nacional de la Competencia con 32 millones de euros.

A través de mails, el personal de las gasolineras se llama para reducir el desfase de precios y quejarse a las grandes superficies por la agresividad, dicen, de sus precios, normalmente más baratos.

Línea directa entre petroleras para subir o bajar todos a una. Los mails que fundamentan la multa de competencia por pactar precios no dejan lugar a dudas. Un pacto de no agresión entre grandes... que si no se respetaba rápidamente hacía saltar las alarmas. Si había que meter en vereda...a alguien que desplomaba el precio se hacía.

Una guerra que se salda con 32 millones de multa, poco para algunos. Más duro es el castigo de pasar por el surtidor gracias al reducido abanico.