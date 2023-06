El secretario de Estado de Derechos Sociales y portavoz económico de Sumar, Nacho Álvarez, ha subrayado que el bono de ayuda hipotecaria que plantea su formación no consiste en "darle dinero a la banca", como sugiere la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; sino de dárselo a la gente para poder hacer frente al encarecimiento de la vivienda.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Álvarez ha querido responder así a la valoración que Calviño ha hecho sobre el bono propuesto por Yolanda Díaz, consistente en un cheque directo de 1.000 euros para ayudar a las familias vulnerables que ha sufrido una revalorización de su hipoteca por la subida de tipos.

Al hilo de la medida, la vicepresidenta económica cree "que no puede ser una solución utilizar dinero público" para dárselo a los bancos, sino que son las entidades financieras las que deben facilitar las medidas de alivio y de apoyo a los ciudadanos.

Sin embargo, el portavoz económico de Sumar no se ha mostrado de acuerdo con estas declaraciones y ha señalado que "ayudar a los hogares con la subida de sus hipotecas y financiarlo reforzando el impuesto a la banca es una redistribución de rentas a favor de las familias".

De hecho, Álvarez ha contestado a la también vicepresidenta primera del Gobierno que la medida que plantea Sumar "es más eficaz que el Código de Buenas Prácticas", una medida acordada entre el Ejecutivo y la banca para mejorar la atención en sucursales bancarias y buscar soluciones para contener la subida de hipotecas variables.

Ernest Urtasun, portavoz de campaña de Sumar, también ha cuestionado las palabras de Calviño, a la que acusa de "no entender" la propuesta del bono social planteada desde Sumar: "No se trata de dar dinero a los bancos; al contrario, es ayudar a aquellas personas que no pueden afrontar la subida de su hipoteca".