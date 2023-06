El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está convencido de que ganará las elecciones del 23 de julio. Así lo ha afirmado en una entrevista con Jordi Évole en Lo de Évole en la que se ha visto ganador frente a Alberto Núñez Feijóo, y ha dibujado un escenario en el que no existen mayorías absolutas.

"Creo que voy a ganar las elecciones, que vamos a tener una mayoría progresista", ha aseverado el líder 'socialista', que se ha mostrado convencido de que va ganar las elecciones en votos y en escaños. No obstante, asume que no será una mayoría absoluta: "Tendré que sumar con Yolanda. No hay una mayoría absoluta". Además, ha negado verse dejando la política tras el 23J.