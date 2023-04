El Camino de Santiago afronta una polémica que rodea a los pisos ilegales que dan a peregrinos alojamiento sin contar con licencia para ello. Asociaciones del Camino aseguran que se trata de competencia desleal.

Así lo denuncia Miguel Ángel Rodríguez, de la Asociación Galega de Albergues Privados, que explica que estos pisos se anuncian en páginas de venta online. En el vídeo que acompaña a estas líneas, vemos el ejemplo de un piso que aparece en una conocida página. Es legal, pero captan clientes para otros tres pisos no registrados en el mismo bloque.

Jorge López, presidente de Amigos del Camino Sarria, afirma que llaman y que le dicen que "no hace falta" que tenga licencia. Para Mónica López, gerente del albergue Don Álvaro, cree que "no es lo mismo pagar impuestos que no pagarlos".

Nos explican que la tendencia es cada vez más cercana a reservar todo el mismo día desde el móvil, algo que promueve la picaresca. Esto está perjudicando a la imagen del Camino y a la comodidad de los peregrinos, al albergarlos en lugares que no cumplen las condiciones exigidas.