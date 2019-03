Arturo Fernández no dimite y anuncia su deseo de aprobar un código ético antes de marcharse

A pesar de las presiones, Arturo Fernández, no dimite y ha pedido un voto de confianza a su directiva. "Voy a pedir un voto de confianza para terminar los estatutos y el código ético". En un plazo breve de tiempo, el presidente de CEIM pretende abrir, lo que él denomina, su proceso de sucesión. "Vamos a convocar elecciones y no me voy a presentar para dejar la presidencia".

Recién elegido hace seis meses, Arturo Fernández considera que tiene el apoyo de la patronal a pesar de ser uno de los señalados en el escándalo de las tarjetas 'opacas' de Caja Madrid. Sin embargo, también había empresarios que piden su dimisión.

Pese a todo Arturo Fernández se muestra confiado. Desde que estalló el escándalo de las tarjetas ha sido de los primeros en dar explicaciones. Incluso, por encima de uno de sus colaboradores como demostró en 'laSexta Columna'. En las próximas horas se sabrá si el voto de confianza de Arturo Fernández ha salido adelante.