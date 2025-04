Amazon presenta una oferta para comprar TikTok a cuatro días de su prohibición en Estados Unidos

El gigante tecnológico Amazon ha presentado una oferta para comprar la red social china TikTok cuatro días antes de que concluya la prórroga para su prohibición en Estados Unidos, según informa 'The New York Times'.

La compañía propiedad de Jeff Bezos ha remitido una carta a JD Vance, vicepresidente del Gobierno de Donald Trump, y al secretario de Comercio, Howard Lutnick, formalizando una oferta de último minuto para comprar a ByteDance, la matriz de TikTok, la parte de su negocio en EEUU.

Este sábado 5 de abril vence la prórroga que Donald Trump dictó en su primer día como presidente para forzar a la matriz a vender su negocio en Estados Unidos a una empresa norteamericana. De lo contrario, la aplicación volverá a prohibirse en el país, como ya sucedió el pasado 20 de enero, haciendo que TikTok pierda de golpe más de 170 millones de usuarios.

Pese a que no han trascendido las cifras de la oferta, la propuesta de Amazon tendrá que competir con otras compañías, como Walmart o Microsoft, e incluso con Elon Musk, que en los últimos meses ha valorado la posibilidad de comprar la red social.

Donald Trump se reunirá este miércoles con altos funcionarios de la Casa Blanca para debatir sobre el futuro de TikTok. Según 'The New York Times', el líder republicano estudia un posible acuerdo que implique la incorporación de un conglomerado de inversores estadounidenses entre los que estarían el fondo de inversión Blackstone y la empresa tecnológica Oracle. No obstante, esta estructura empresarial podría no superar los filtros exigidos por las normas federales estadounidenses.